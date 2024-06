Wangerooge/Amrum. Nordseeinseln entdecken zunehmend Mittsommer als Veranstaltungshöhepunkt für sich: Von Borkum bis Sylt gibt es verschiedene Angebote.

Ob Wattwanderungen bei Sonnenuntergang, Konzerte oder Feuershows: Mit Kultur- und Freizeitangeboten speziell zur Mittsommerzeit wollen mehrere Nordseeinseln in den kommenden Tagen Nordseeurlaubern besondere Erlebnisse bieten. Auf Borkum wird am Freitag mit einer großen Picknicktafel an der Strandpromenade unter freiem Himmel gefeiert, wie aus Angaben der Nordseeheilbad Borkum GmbH hervorgeht. Auf der Nachbarinsel Juist planen die Touristiker ebenfalls am Freitag ein Konzert mit anschließender Feuershow. Einen Mittsommerlauf soll es am Samstag nach einer ersten Auflage im vergangenen Jahr wieder auf der kleinsten ostfriesischen Insel Baltrum geben.

Auch auf den nordfriesischen Inseln gibt es Aktionen zu Mittsommer: In Hörnum auf Sylt etwa wird eine Wattwanderung angeboten, bei der es auch um die Mittsommernacht geht. Auf Amrum wird am Strand von Nebel eine Sonnenwendfeier mit Feuer veranstaltet.

Schon seit 2017 zelebriert die ostfriesische Insel Wangerooge die Mittsommerzeit. „Die Veranstaltungen in der Natur zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang erfreuen sich in der Mittsommerzeit immer besonderer Beliebtheit und sind schon zum festen Bestandteil der Veranstaltungsreihe auf der Insel geworden“, sagte Wangerooges Kurdirektorin Rieka Beewen in einer Mitteilung. „Es ist auch wirklich beeindruckend, wenn die Sonne über dem Watt auf- oder untergeht und man in der einzigartigen Landschaft steht.“

Auf Wangerooge gibt es ab diesem Freitag eine Woche lang verschiedene Veranstaltungen, darunter etwa Wattwanderungen, Sportangebote und ein Dinner an der Strandpromenade.

Die Sommersonnenwende markiert den kalendarischen Sommeranfang. Dieser richtet sich nach der Erdumlaufbahn um die Sonne. Die Sonne erklimmt diesmal am 20. Juni um 22.51 Uhr den Gipfel ihrer Jahresbahn, mit dem längsten Tag und der kürzesten Nacht des Jahres. Der Zeitpunkt variiert jedes Jahr etwas, da die Erdumlaufbahn und die Länge des Jahres nicht ganz übereinstimmen. Meist fällt die Sommersonnenwende auf den 21. Juni, kann aber auch am 20. oder 22. Juni stattfinden. Sonnenwendfeiern zählen zu den ältesten Bräuchen der Welt und sind besonders im Baltikum sowie in den skandinavischen Ländern lebendig.

