Hamburg/ Herzsprung. Bei dem schweren Unfall sterben drei Menschen. Kurz danach geht Ex-HSV-Spieler und Co-Trainer von Kroatien auf der Autobahn spazieren.

Mitglieder der kroatischen Nationalmannschaft waren nach dem 2:2 gegen Albanien am Mittwochabend gerade auf dem Rückweg von Hamburg in Richtung Berlin unterwegs, als es auf der A24 zu einem schrecklichen Unfall kam.

Im Kreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg sind drei Menschen ums Leben gekommen, darunter auch eine 19 Jahre alte Frau. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um eine Familie aus Berlin, erklärte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Neben der jungen Frau starben ein 59-jähriger Mann und eine 47-Jährige.

Kurz nach dem dramatischen Ereignis, sorgt am Donnerstagnachmittag plötzlich der ehemalige HSV-Spieler und Co-Trainer von Kroatien, Ivica Olić für Schlagzeilen.

Tödlicher Unfall auf A24: Wagen kollidiert mit zwei Bäumen

Das Auto war nach Polizeiangaben am Mittwochabend in Richtung Berlin unterwegs gewesen, als der 59-jährige Fahrer kurz nach 19 Uhr nahe dem Ort Herzsprung versuchte, einen vorausfahrenden Wagen zu überholen.

Dabei sei das Auto mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Nach dem Überholen habe der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto sei ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen, durch einen Wildzaun gebrochen und schließlich mit zwei Bäumen kollidiert, so der Polizeisprecher.

Tödlicher Unfall in Brandenburg: Bergung der Leichen dauerte drei Stunden

Sowohl der Fahrer als auch die beiden Mitfahrerinnen wurden den Angaben zufolge im Geschehen so schwer verletzt, dass sie noch vor Ankunft der Rettungskräfte am Unfallort starben.

Die Feuerwehrleute brachten anschließend etwa drei Stunden mit der Bergung der Leichen zu. Aufgrund des Unfalls war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin für viereinhalb Stunden voll gesperrt.

Bei dem Unfall auf der A24 kamen drei Menschen ums Leben. © DPA Images | Christian Guttmann

Das vorausfahrende Auto mit Anhänger sei nicht am Unfall beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. In dem Bereich gebe es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, ein Gutachter müsse nun feststellen, wie schnell das Auto mit den drei verunglückten Menschen war. Nach Polizeiangaben waren an dem Einsatz auch 24 Feuerwehrleute beteiligt.

Nach tödlichem Unfall wird Ivica Olić zu Fuß auf A24 gesichtet

Von dem Stau betroffen, waren auch Mitglieder der kroatischen Nationalmannschaft, wie Fotos vom Unfallort zeigen. Konkret Ivica Olić.

Auf den Aufnahmen zu sehen, ist der Profisportler, wie er in Jogginghose und T-Shirt und in Begleitung eines anderen Mannes zwischen den wartenden Autos über die gesperrte Fahrbahn läuft. Sein Ausflug war aber wohl nur von kurzer Dauer, die beiden Männer wurden von einer Polizistin abgefangen und zurück begleitet.

Wie RTL von der Polizei Neuruppin erfuhr, soll der Fußballer den Plan gehabt haben, zu Fuß zum Mannschaftsquartier zu gehen.

Auf Nachfrage des Kölner Senders reagierte anschließend auch der kroatische Verband und sagte, die Trainer hätten sich nur "die Beine vertreten" wollen. Außerdem sprach man den Betroffenen gegenüber großes Bedauern aus. Ivica Olić hatte schon früher Hamburg verlassen, der eigentliche Mannschaftsbus wurde durch eine Polizeieskorte umgeleitet und war dadurch vom Stau nicht betroffen.

dpa/sj