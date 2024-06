Kiel (dpa/lno). Hamburg will Geld von den Nachbarländern für seine Krankenhäuser. Damit befasst sich am Donnerstag der Landtag in Kiel. Thema sind aber auch die Startchancen von Schülerinnen und Schülern.

Schleswig-Holsteins Landtag befasst sich am Donnerstag (10.00 Uhr) mit der Krankenhausfinanzierung. Die FDP tritt angesichts der länderübergreifenden Versorgung von Patientinnen und Patienten für eine gemeinsame Planung mit Hamburg ein. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) hatte im April eine Beteiligung der Nachbarländer an den dortigen Investitionen gefordert, weil ein Drittel der dort behandelten Kranken nicht aus Hamburg komme. Die Liberalen schlagen deshalb eine Kooperationsvereinbarung der Länder vor.

Thema sind im Parlament außerdem die Startchancen von Schülerinnen und Schülern sowie Kitakindern. Über ein Programm des Bundes sollen zunächst 2000 und später 4000 Schulen gezielt gefördert werden. Die Abgeordneten wollen zudem über sogenannte Perspektiv-Kitas sprechen.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-457116/2 (dpa)