Hamburg (dpa/lno). Die zwei Männer wollten ihrem Opfer der Staatsanwaltschaft zufolge viel Geld rauben. Doch dabei blieb es nicht. Einer stach zu. Das Opfer starb. Nun stehen die mutmaßlichen Räuber vor Gericht.

Für den Raubüberfall und den Mord an einem 35 Jahre alten Mann in Hamburg-Neuallermöhe im Januar müssen sich nun zwei junge Männer vor Gericht verantworten. Den 20 und 19 Jahre alten Deutschen wird unter anderem vorgeworfen, den Mann gemeinschaftlich aus Habgier getötet zu haben. Zuvor sollen sie sich der Staatsanwaltschaft zufolge mit dem Mann verabredet haben - angeblich, um ihm für 9000 Euro Drogen oder Cannabis verkaufen zu wollen. Als der Mann mit einem Begleiter erschien, sollen sie ihn zunächst in ein Gespräch verwickelt, unvermittelt umklammert und mit einem Messer bedroht haben.

Weil sich der Begleiter dagegen wehrte und andere Menschen auf den Vorfall aufmerksam wurden, soll der jüngere der beiden die Flucht ergriffen haben. Der 20-Jährige habe dagegen den sich ebenfalls wehrenden 35-Jährigen zu Boden gestoßen und ihm zweimal mit einem Messer in Oberkörper und Bauch gestochen. Der Schwerverletzte flüchtete und starb drei Tage später im Krankenhaus.

Der 19-Jährige steht zudem wegen eines zweiten schweren Raubüberfalls vor Gericht. Er soll vor fast einem Jahr in Hamburg-Lohbrügge einen stark betrunkenen Mann überfallen und ausgeraubt haben. Weil in der gestohlenen Tasche aber nicht wie erhofft Geld gewesen sei, sei der Angeklagte zurückgekommen und habe dem bewusstlos am Boden liegenden Mann mit voller Wucht von oben gegen den Kopf getreten. Er habe nur aufgehört, weil eine Zeugin dazu gekommen sei. Das Opfer kam mit einer gebrochenen Nase davon.

