Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bedauert den angekündigten Rückzug seiner Kollegin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz. Ihre Zusammenarbeit sei immer vertrauensvoll gewesen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die aus dem Amt scheidende Kollegin Malu Dreyer gewürdigt. „Ich habe mit ihr auf den Ministerpräsidenten-Konferenzen sehr, sehr gut zusammengearbeitet“, sagte Günther am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung in Kiel. Er habe Dreyer immer als sehr angenehme Kollegin empfunden. Die Zusammenarbeit mit ihr sei „sehr vertrauensvoll und auf Augenhöhe“ gewesen.

Er habe für Dreyers Schritt vollen Respekt und wünsche ihr gesundheitlich alles Gute, sagte Günther. „Aber ich bin heute schon etwas traurig darüber, dass so eine geschätzte Kollegin jetzt nicht mehr dauerhaft dabei ist.“ Dem designierten Nachfolger Alexander Schweitzer drücke er alle Daumen und werde natürlich auch ihm anbieten, die gute Zusammenarbeit fortzusetzen, so Daniel Günther.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-456905/2 (dpa)