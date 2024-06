Mildstedt (dpa/lno). Die Motorradfahrerin war am Mittwoch im Kreis Nordfriesland mit einem Auto zusammengestoßen.

Bei einem Unfall in Mildstedt (Kreis Nordfriesland) ist am Mittwoch eine 52-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war am Morgen mit ihrem Motorrad auf der Kreisstraße 134 (K134) unterwegs, wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg mitteilte. Ein 71-jähriger Autofahrer missachtete den Angaben zufolge an einer Kreuzung die Vorfahrt und prallte mit dem Zweirad zusammen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten war die Straße für rund zwei Stunden gesperrt.

