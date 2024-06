Hamburg. Die Torhymne während der EM-Gruppenphase in ihrem eigenen Stadion gefiel den Fans des Hamburger SV gar nicht. Nun war eine Änderung zu hören.

Im Hamburger EM-Stadion wird nicht mehr die Torhymne des FC St. Pauli gespielt. Die Europäische Fußball-Union UEFA reagierte mit der Änderung offenbar auch auf Kritik von HSV-Fans, die normalerweise die Heimspiele des Zweitligisten in der Arena besuchen. Als der Albaner Qazim Laci am Mittwoch im Vorrundenspiel der Gruppe B früh gegen Kroatien zum 1:0 traf, erklang über die Stadionlautsprecher ein Ausschnitt von „Seven Nation Army“ der Band The White Stripes. Während des ersten EM-Spiels am Sonntag zwischen den Niederlanden und Polen (2:1) wurde im Volksparkstadion nach den Treffern noch „Song 2“ von der britischen Rockband Blur abgespielt.

Da dieses Lied aber auch seit vielen Jahren die Torhymne des Stadtrivalen FC St. Pauli ist, hatte es eines Berichts des „Hamburger Abendblatts“ zufolge Proteste von Fans des HSV gegeben. „Wichtigste Nachricht: Ich habe eure Beschwerden bezüglich Song 2 von Blur weitergeleitet, und die Uefa hat den Torsong tatsächlich (aus Solidarität zum HSV) für heute angepasst“, teilte der HSV-Stadionsprecher Christian Stübinger, der auch bei der EM am Mikrofon im Einsatz ist, schon vor dem Abpfiff in seiner Instagram-Story mit.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-455514/2 (dpa)