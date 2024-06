Lübeck (dpa/lno). Ein Autofahrer gerät bei der Autobahnauffahrt Lübeck ins Schleudern und knallt gegen eine Betonbegrenzung. Er wird schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach der Unfallursache.

Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall an der Autobahnauffahrt Lübeck-Zentrum schwer verletzt worden. Der 24-Jährige habe aus unbekannter Ursache beim Auffahren auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Auto sei daraufhin mit der linken Fahrbahnbegrenzung kollidiert und quer zur Fahrbahn stehen geblieben. Bei dem Unfall am Dienstag wurde der 24-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer waren den Angaben zufolge an dem Unfall nicht beteiligt.

