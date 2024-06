Hamburg (dpa/lno). Erstmals stehen jährliche Ausgaben von über 20 Milliarden Euro im Haushaltsplan des Hamburger Senats für 2025/2026. Auch Rekordinvestitionen sind vorgesehen. Nun muss die Bürgerschaft darüber beraten.

Der rot-grüne Hamburger Senat plant für die kommenden beiden Jahre mit Rekord-Ausgaben von jeweils mehr als 20 Milliarden Euro. Das geht aus dem Haushaltsplanentwurf 2025/2026 hervor, den Bürgermeister Peter Tschentscher und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) am Mittwoch nach einer dreitägigen Haushaltsklausur im Rathaus vorlegten. Demnach soll der Gesamtaufwand 2025 im Vergleich zu diesem Jahr um 9,8 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro steigen. Für 2026 sind Ausgaben in Höhe von 22,4 Milliarden Euro vorgesehen.

Die Investitionen sollen auf insgesamt sechs Milliarden Euro steigen - ebenfalls eine Rekordsumme. Investitionsschwerpunkte sollen den Angaben zufolge Bildung und Wissenschaft, innere Sicherheit, Wohnungsbau, Mobilität und Klimaschutz sein.

„Der Haushaltsplan des Senats gibt Hamburg Sicherheit und Stabilität in unsicheren Zeiten“, sagte der Bürgermeister. Anders als der Bund und viele andere Länder könne Hamburg die Investitionen ausweiten.“ Dressel sprach von einem „wichtigen Signal der Zuversicht in die Stadt und in die Wirtschaft hinein“.

Der Senatsentwurf soll im September in die Bürgerschaft eingebracht und dann zunächst in den Ausschüssen beraten werden. Die abschließenden Haushaltsberatungen in der Bürgerschaft sind für die Woche vor Weihnachten geplant.

