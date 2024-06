Themen: Schulen vor dem Kollaps +++ Betteln in der Bahn +++ Strom sparen bei Hitze +++ Immer mehr Atomwaffen einsatzbereit

Schönwetterdemokraten

19. Juni: „Umfrage: AfD und BSW in Thüringen bei fast 50 Prozent. CDU-Abgeordneter will Verbotsantrag im Bundestag stellen“

Die Initiatoren des Bündnisses für ein Verbot der AfD beweisen durch die Begründung für ihre Initiative sehr anschaulich, dass sie nicht einmal Schönwetterdemokraten sind, die es zudem offenbar nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die etwas wählen, was ihnen nicht gefällt. Was wollen sie denn dann mit denen veranstalten? Einsperren oder ihnen das Wahlrecht entziehen? Als jemand, der Demokratie nur zusammen mit Freiheit denken kann, graust es mir vor solchen „Demokraten“.

Andreas Kaluzny

Geld allein reicht nicht

18. Juni: „Schulen vor dem Kollaps. Der neue Bildungsbericht zeichnet ein düsteres Bild für Deutschland. Dramatischer Lehrermangel“

Erfreulich, dass dieses zentrale Thema mal wieder in der Fokus rückt. Professor Maaz sagt zu Recht, das System arbeite am Anschlag. Lehrermangel und immer mehr Analphabeten im Schulsystem haben Auswirkungen auf die Bildung aller Schüler. Leider nimmt der Anteil bildungsferner bzw. mit der Erziehung der Kinder überforderten Eltern (gerade auch aus deutschen Haushalten) immer mehr zu. Einige wenige Pfunde, mit denen dieses Land noch wuchern konnte, waren Schule und Ausbildung, aber auch das ist passé. Es reicht nicht, nur mehr Geld ins System zu schütten. Professor Maaz überschätzt die Wirkung, die Digitalisierung voranzutreiben, denn iPad-gestützter Unterricht (oft als Allheilmittel gepriesen) hat erhebliche Nebenwirkungen (u. a. Konzentrationsverlust, fehlende Feinmotorik). Wichtig wäre, dass Familienstrukturen gestärkt werden und Eltern wieder lernen zu erziehen. Nicht selten sieht man, dass bereits Kindergartenkinder ihre Eltern erziehen, da die Eltern sie als gleichberechtigt betrachten und versuchen, alle ihre Wünsche zu erfüllen. Wichtig wäre es zudem, dass Eltern einer regelmäßigen Tätigkeit nachgehen, sodass die Kinder eine Motivation haben, morgens aufzustehen. Hier wirkt das Bürgergeld kontraproduktiv.

Chris Martens

Purer Aktionismus

18. Juni: „Betteln in der Bahn – schon 1300 Fälle von Bußgeld. Hochbahn setzt Verbot seit Kurzem verstärkt durch. Kritik der Linken“

Dass der HVV im laufenden Jahr 1300 „Bußgelder“ verhängt hat (gemeint sind vermutlich Vertragsstrafen), mag ja angehen. Das ist allerdings nur Aktionismus und Augenwischerei. Denn wer in der U-Bahn bettelt, wird wohl weder die 40 Euro freiwillig zahlen noch auf dem Vollstreckungswege zur Zahlung gezwungen werden können. Die 52.760 Euro werden also keineswegs „in die Kassen gespült“, sondern sie stellen einen Rechnungsposten dar, der wegen Aussichtslosigkeit und zur Vermeidung weiteren Aufwands vermutlich umgehend abgeschrieben wird.

Thomas Walther

Warten, bis Auto hält

18. Juni: „Radfahrerin (44) wird von Lkw erfasst und stirbt. Kleiner Grasbrook: Frau erliegt Verletzungen noch am Unfallort“

Ist es denkbar, dass sich die Zunahme von Verkehrsunfällen nicht nur, aber auch auf mangelhafte Eigenverantwortung zurückführen lässt? Ich habe Grün, also fahre/laufe ich los. Sollen die anderen Verkehrsteilnehmer gefälligst aufpassen. Mir wurde als Kind gesagt, auch wenn ich Grün habe, ich weiß nicht, ob mich das rechts abbiegende Auto wahrgenommen hat. Also besser erst gehen, wenn der anhält. Und wenn ich deswegen eine Grünphase verpasse – die nächste kommt bestimmt.

Dieter Krogh

Ewige Verheißungen

18. Juni: „Strom sparen bei Hitze – aber richtig. Vorhänge, Jalousien, Dämmung: Mit einfachen Tricks bleiben Räume kühl. Das empfehlen Energieexperten“

Was sollen diese ewigen Verheißungen auf eine Hitzewelle, die, wenn sie kommt, meist auch nur eine Woche anhält. Dann wird wieder von Senioren gesprochen, die mit Hitzschlag ins Krankenhaus kommen, falls sie nicht bis jetzt an Unterkühlung gestorben sind. Ich warte seit vielen Monaten auf die versprochene Hitzewelle, in der ich wegen der immensen Dürre wieder Wasser sparen soll, während sich zurzeit mein Garten in ein Sumpfgebiet verwandelt.

Gerald Staschke

Wichtiger ist die EM

17. Juni: „Immer mehr Atomwaffen einsatzbereit. Weltweit rüsten Staaten ihre nuklearen Arsenale auf – Friedensforscher sind beunruhigt“

Sipri liefert neue Zahlen, und das Abendblatt berichtet. Das Thema – sonst nur eine Randnotiz – ist immerhin Stoff für einen längeren Artikel, aber keinen Kommentar wert. „Weltweit rüsten Staaten ihre nuklearen Arsenale auf …“, das Risiko eines Nuklearkriegs steigt, er wäre das Ende unserer Spezies. Ein solches Risiko einzugehen ist Ausdruck einer schwer begreiflichen „Apokalypse-Blindheit“ (Günther Anders), zumal es leicht vermeidbar wäre: einfach mal das Völkerrecht achten (Artikel 2, Nr.4 der UNO-Charta). Die Redaktion des Hamburger Abendblatts irrt aber nicht: Das Thema interessiert niemanden, kümmern wir uns lieber um die EM und Taylor Swift!

Jochen Wörmer

Wo ist der Überschuss?

17. Juni: „,Reine Umverteilung von Jung zu Alt‘. Experten halten das deutsche Rentensystem für ungerecht. Was die größten Kritikpunkte sind“

Wiederholt berichten Sie über die Problematik des generationengestützten Rentensystems. Stets wird darauf hingewiesen, dass die wenigen Jungen die vielen Alten, die jetzt – vollkommen unvorhersehbar (?) – in Rente gehen, alimentieren müssen. Es wird dabei übersehen, dass die vielen Alten mehr Geld in die Rentenkassen gezahlt haben müssen, als Rentner damals zu versorgen waren. Wofür wurde der Überschuss verwendet? Hätte die Rentenkasse nicht ausreichende Rücklagen bilden müssen? Man braucht keine Mathematiker, um herauszufinden, wann ein 16-jähriger Lehrling mit 65 in Rente geht. Jetzt muss der Ausgleich gerechterweise über Steuern erfolgen.

Wilfried Seyer

Kartoffelsalat mit Würstchen

17. Juni: „Warum die Einschulung so teuer ist. Ranzen, Schultüte und Co. kosten schnell 1000 Euro. Warum Eltern auf Eisprinzessin Elsa setzen“

Meine Einschulung liegt ungefähr 60 Jahre zurück. Ich bekam eine selbst gebastelte Schultüte und einen Lederranzen wie alle anderen auch. Nach der Einschulungszeremonie ging es nach Hause, und zum Mittagessen gab es Kartoffelsalat mit Würstchen, und mit Glück waren Oma und Opa dabei. Anschließend haben wir zukünftigen Schulkinder draußen gespielt wie immer. Am nächsten Tag begann der Ernst des Lebens ohne Punkt und Komma. Willkommen in der Schule von null auf hundert. Ich hoffe, die Eltern der Eisprinzessinnen und Roger Ciceros haben ihren Kindern erzählt, dass das Leben nicht nur aus Spaß und der Eisprinzessin besteht. Lesen, Schreiben, Mathematik usw. werden in der Schule gelernt und sind die Vorbereitung auf das zukünftige selbstständige Leben eines jeden Einzelnen.

Heidi Quast

Reißerische Überschrift

15./16. Juni: „Lässt Putin in Europa jetzt Züge entgleisen? Westliche Regierungen vermuten Russland hinter Sabotageakten – Nato spricht von ,Feindseligkeitskampagne‘“

Es ist kontraproduktiv, durch reißerische Überschriften Öl ins Feuer zu gießen, besonders wenn lediglich Vermutungen angestellt werden. Wir spüren doch jeden Tag durch Berichte unserer Medien, dass die Bevölkerung sukzessive auf einen Krieg mit Russland vorbereitet werden soll. Machen Sie da nicht mit. Tragen Sie nicht auch noch mehr zur Spaltung der Gesellschaft bei. Lauschen Sie den Worten von Dohnanyi. Schade, dass manch offenes Wort erst gesprochen wird, wenn die Politiker nicht mehr im Amt sind.

Rolf Schwarzbach

