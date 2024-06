Ellerau (dpa/lno). Die Schranken sind geschlossen, trotzdem fährt ein Auto auf einen Bahnübergang und wird von einem Zug gerammt. Lag ein gesundheitlicher Grund beim Autofahrer vor?

Ein Zug der AKN hat an einem Bahnübergang in Ellerau (Kreis Segeberg) ein Auto gerammt. Bei dem Unfall auf der Strecke zwischen Hamburg-Eidelstedt und Henstedt-Ulzburg am Dienstagabend wurden der 79 Jahre alte Fahrer des Wagens und eine Frau im Zug leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann trotz geschlossener Schranken auf den Bahnübergang gefahren. Die Polizei geht von einer gesundheitlichen Ursache bei dem Senior aus. Beide Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht klar.

