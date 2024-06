Ratzeburg. Ein Sattelzug kommt bei Groß Sarau von der A 20 ab und fährt in die Leitplanke. Niemand wird verletzt, doch das Erdreich muss aufwendig gereinigt werden. Das bleibt nicht ohne Folgen für den Verkehr.

Die Autobahn 20 in Fahrtrichtung Rostock ist nach einem Unfall am Mittwoch an der Anschlussstelle Groß Sarau gesperrt worden. Die Sperrung werde voraussichtlich bis mindestens 17.00 Uhr dauern, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Sattelzug war aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke sowie einem Verkehrsschild kollidiert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, aber an der Unfallstelle liefen größere Mengen an Betriebsstoffen aus. Deshalb müsse das Erdreich an der Unfallstelle ausgetauscht werden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei rät Autofahrern, die Sperrung weiträumig zu umfahren.

