Hamburg (dpa/lno). Ein Jugendlicher scheint gern Beamte um sich zu haben. Kurz nachdem er wegen des mutmaßlichen Diebstahls einer Bierdose auf einer Hamburger Wache war, soll er sich direkt wieder danebenbenommen haben.

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll in Hamburg drei Frauen sexuell belästigt haben - nur wenige Minuten, nachdem unter anderem wegen des mutmaßlichen Diebstahls einer Bierdose auf einer Polizeiwache seine Fingerabdrücke und Personendaten registriert worden sind. Direkt nach seiner Entlassung am Montagnachmittag soll er noch auf Höhe des Präsidiums in Hamburg-Winterhude einer 30-Jährigen an den Po gefasst und wenig später an einer Bushaltestelle einer 13-Jährigen den Arm gestreichelt sowie einer 61-Jährigen in den Intimbereich gefasst haben. Weil das erste Opfer die Polizei alarmierte, wurde der 17-Jährige vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Jugendliche wieder gehen.

Allerdings blieb er der Polizeiwache nur kurz fern: Wenig später wurde er den Angaben zufolge von Polizisten dabei beobachtet, wie er die Scheibe eines geparkten Kleinwagens einschlug und eine Taschenlampe und einen USB-Stick stahl. Der 17-Jährige, der sich illegal in Deutschland aufhalten soll, wurde erneut vorläufig festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:240618-99-443212/2 (dpa)