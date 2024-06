Hamburg (dpa/lno). Und plötzlich knirscht es unterm Schiff. In der Hamburger Elbe ist ein Schlepper havariert. Die Feuerwehr war schnell da.

Ein Schiff aus einem Schleppverband ist am Dienstag auf einen sogenannten Leitdamm in der Hamburger Elbe aufgefahren und hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung geben: Es seien keine Menschen in Gefahr, es gebe keinen Wassereinbruch und auch keine Wasserverunreinigung, sagte ein Sprecher am Dienstagnachmittag.

Der Schlepper war in der Nähe der Großen Elbstraße in Altona auf den Leitdamm aufgelaufen. Er leitet die Fließrichtung des Wassers in die Elbmitte. Bei Flut ist er von Wasser bedeckt. Der Bootsführer sowie dessen Deckmann wollten den Angaben zufolge an Bord der Schute bleiben, die Teil der Havarie war, über die das „Hamburger Abendblatt“ berichtete.

© dpa-infocom, dpa:240618-99-442508/3 (dpa)