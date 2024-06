Lübeck (dpa/lno). In der Vorbereitung auf die Fußball-Saison 2024/25 kommt es zum Hanseaten-Duell Hamburg gegen Lübeck. Das letzte Pflichtspiel zwischen dem HSV und dem VfB liegt mehr als 61 Jahre zurück.

Der Hamburger SV trifft in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 auf den Drittliga-Absteiger VfB Lübeck. Der Zweit- und der Regionalligist teilten am Dienstag mit, dass der Test am 13. Juli an der Lübecker Lohmühle stattfinden wird. Anpfiff der Partie ist um 17.00 Uhr.

„Wir freuen uns, dass uns der HSV seine Zusage für ein Spiel in der diesjährigen Vorbereitung auf der Lohmühle gegeben hat“, sagte der Lübecker Sportvorstand Sebastian Harms: „Für unsere junge, neu formierte Mannschaft wird diese Partie eine Woche vor dem Pflichtspielstart ein echter Gradmesser.“

Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Vereine gab es in der Oberliga-Saison 1962/63. Im April 1963 setzte sich der HSV 5:3 an der Lohmühle durch. Seither haben sich die Wege weder im Ligabetrieb noch im Pokal gekreuzt.

