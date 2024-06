Bad Oldesloe (dpa/lno). Bei einem Unfall auf der A1 bei Bad Oldesloe werden zwei Menschen schwer verletzt, einer davon schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Die Gründe für den Unfall sind bislang unklar.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Bad Oldesloe sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Einer davon habe in Lebensgefahr geschwebt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte die Sprecherin. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand lagen zunächst keine Angaben vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren am Morgen ein Transporter und ein Sattelzug zusammengestoßen. Die Autobahn in Richtung Fehmarn musste für die Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge.

© dpa-infocom, dpa:240618-99-441208/2 (dpa)