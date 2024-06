Kiel (dpa/lno). Der österreichische Offensivspieler bleibt dem Bundesliga-Aufsteiger noch länger erhalten. Pichler erzielte in der vergangenen Saison acht Treffer.

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat den Vertrag mit dem Angreifer Benedikt Pichler vorzeitig verlängert. Wie viel länger der ursprünglich bis Juni 2025 geschlossene Kontrakt läuft, teilte der Club am Mittwoch allerdings nicht mit. Der Österreicher war 2021 von Austria Wien nach Schleswig-Holstein gewechselt. Bei Kiel kam er in der abgelaufenen Saison auf 22 Einsätze in der 2. Liga. Dabei erzielte er acht Treffer. Wegen Leistenproblemen hatte der Fußball-Profi zwischen Dezember 2023 und März mehrere Partien aussetzen müssen.

