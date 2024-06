Themen: Waffenverbot zur EM in Hamburg +++ Deutsches Rentensystem ungerecht? +++ Warum die Einschulung so teuer ist

Waffen konsequent verbieten

18. Juni: „Waffenverbot zur EM in Hamburg. Nach den jüngsten Attacken sind auch Messer aller Art in Bahnhöfen untersagt. Polizeigewerkschaften fordern, mehr Beamte und Beamtinnen mit Taser auszurüsten“

Man kann es nicht mehr mit anhören. Seit Monaten und Jahren wird immer wieder mal öffentlich darüber diskutiert, wann zu welcher Zeit speziell an welchen Orten (z. B. Hauptbahnhof) Hieb-, Stich-, Schusswaffen und Messer in Hamburg verboten werden sollen. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, warum man als Normalbürger in der Öffentlichkeit mit derlei „Bewaffnung“ überhaupt umherlaufen darf. Dieser selbstzerstörerische, fehlgeleitete Freiheitsdrang (mit der Waffe fühle ich mich sicher?) führt exponentiell zunehmend zu schwersten und tödlichen Verletzungen, insbesondere durch lange Messer. Wann fängt die Politik endlich an, sinnvolle Gegenmaßnahmen mit totalem Verbot zu jederzeit und an jedem Ort in der Öffentlichkeit gesetzlich zu verankern, anstatt erneut mehr oder minder hilflos nicht sinnstiftend an den Folgen (mehr Beamte, mehr Taser) herumzudoktern. Verstöße der überwiegend jugendlichen Männer könnten ggf. mit umgehendem kurzfristigem Jugendarrest belegt werden. Platzverweise und Anzeigen sind doch bekanntermaßen hilfloser, völlig unwirksamer Unsinn.

Dr. Bernd Hildebrand

Kinder zahlen nur für Eltern

17. Juni: „,Reine Umverteilung von Jung zu Alt‘. Experten halten das deutsche Rentensystem für ungerecht. Was die größten Kritikpunkte sind“

Die Rente basiert auf dem Generationenvertrag, ein Vertrag zwischen jeweils zwei gesellschaftlichen Generationen. Die jungen Erwerbstätigen finanzieren die Rente der nicht mehr im Erwerbsleben stehenden Alten. Und da liegt das Problem. Anstatt dass Erwerbstätige die Rente der nicht mehr Erwerbstätigen finanzieren, wäre es angebracht, dass die Kinder die Rente ihrer Eltern finanzieren, ganz besonders vor der Frage, warum Junge die Rente von Alten, die keine Kinder haben, finanzieren? Auch wenn Kinder heute angesichts der Unmenge von staatlichen Leistungen fast schon ein Geschäftsmodell sind, dürften Kinderlose finanziell immer noch deutlich besser gestellt sein. Warum beschließen wir nicht, dass alle in die Rentenkasse zahlen, denn alle haben Eltern. Und die Höhe der jeweiligen Rente ist gekoppelt an die Anzahl der Kinder. Angesichts der hohen Anzahl von Rente empfangenden „Nichteltern“ dürfte die Rentenversicherung dann über derart volle Kassen verfügen, dass die Umverteilung von Jung zu Alt durch niedrigere Beiträge gesenkt werden kann.

Hans-Peter Hansen, Hamburg

Geld ist nicht alles

17. Juni: „Warum die Einschulung so teuer ist. Ranzen, Schultüte und Co. kosten schnell 1000 Euro. Warum Eltern auf Eisprinzessin Elsa setzen“

Angesichts der Not in unserer Welt hat mich der Artikel über die teure Einschulung der Kinder im September betroffen und auch wütend gestimmt. Warum müssen Kinder zur Einschulung dermaßen verwöhnt werden? Mit Geld kann man nicht alles kaufen, auch keinen positiven Start in das Schulleben. Wir haben drei Kinder und sechs Enkel „eingeschult“. Alles ging normal, ohne Bespaßung und größere Geldausgaben vonstatten. Kinder, Eltern und Großeltern hatten gemeinsam einen fröhlichen Tag.

Sigrid Weigel

Der Weg hat es in sich

17. Juni: „Aus für Fernverkehr zu Inselfähren? Deutsche Bahn will IC-Verbindung nach Dagebüll streichen – Streit um 106 Meter Fußweg“

Nun, diese angeblich 106 Meter haben es in sich. Es ist eine Art Hürdenlauf von vielen Reisenden zum Anschlusszug nach Dagebüll Mole: vom Bahnsteig nach unten mit dem Fahrstuhl – wenn man weiß welchen, sonst die Treppe, wenn man gut zu Fuß ist, dann holterdiepolter über Schienen, schmale Wege z. T. mit Kopfsteinpflaster, und das evtl. mit Kindern, Koffern, Taschen. Dann alles wieder in den Triebwagen hochwuchten, mit Glück einen Sitzplatz erwischen oder gedrängt stehen. Diese Rennerei habe ich einige Male mitgemacht. Das Gleiche auf der Rückfahrt. Junge Leute dürften damit kein Problem haben, doch es sind viele ältere, z. T. auch gehbehinderte Menschen, die auf den Inseln Urlaub machen.

Ingke Tjebbes

Das Herzstück Ottensens

17. Juni: „Gastwirt kämpft ums Überleben. Bezirksamt Altona untersagt griechischem Restaurant plötzlich die Nutzung der Sommerterrasse“

„Nostalgia bei Sotiris“ ist unsere „zweite Familie“. Jeder Besuch bei Janni und seiner Frau ist menschlich und kulinarisch eine große Freude. Wir freuen uns immer wieder auf leckeres Essen, die familiäre Atmosphäre und die einzigartige Gastfreundschaft. Wir haben Janni und seiner Familie die vielen Tische draußen nach der schweren Corona-Zeit von Herzen gegönnt und etliche laue Sommerabende dort sehr genossen. Wir haben die Sorgen Jannis um den Erhalt der Tische mitgefühlt und auf positive Bescheide gehofft. Nun standen wir traurig und fassungslos vor der Taverne mit nunmehr nur zwei Tischen draußen. Wir hoffen sehr, dass diese strikte Anordnung überdacht und zurückgenommen wird. Unser Herzstück Ottensens darf uns bitte nicht verloren gehen!

Brigitte Runkehl und Freunde

Kleinbusse helfen nicht

15./16. Juni: „Schleswig-Holstein streicht Bahnverbindungen“

Was stimmt im Hamburger ÖPNV nicht? Unsere Bahnhöfe und Bahnstrecken, wie z. B. Berliner Tor, Diebsteich, A1 und die U5 verwandeln sich in Ewigkeitsbaustellen. Wir mussten als Berufspendler eine Umstellung der S-Bahn-Strecken über uns ergehen lassen, die für viele Schicht- und Wochenendarbeiter Fahrzeitverlängerungen von bis zu einer Stunde mit sich bringen, und nun werden die neuen Verbindungen der S3 gleich wieder zusammengestrichen. Herr Tjarks, hören Sie auf von Flotten autonomer Kleinbusse zu träumen, bringen Sie bitte erst mal die bestehenden Bahnen in Ordnung.

Ernst Günther Josefowsky

Skurrile Ferien

15./16. Juni: „Vorbild Google: Ferienlager für Erwachsene. Keine Handys und alle tragen Spitznamen: Was das Camp an der Lübecker Bucht bietet und was dabei nicht erlaubt ist“

Es ist schon skurril, welche Stilblüten unsere Gesellschaft treibt. Da gibt es tatsächlich allen Ernstes Menschen, die es sich leisten können, in einem sogenannten Ferienlager für Erwachsene Bullerbü zu spielen, in Pfützen herumspringen, Freundschaftsbänder basteln und sich kindische Vornamen geben. Natürlich unter dem Aspekt, jeglichem Materiellen abzuschwören und ein „Gruppengefühl“ zu erzeugen. Menschen zwischen 35 und 54, auch Vorstandsvorsitzende usw. Da mache ich mir schon Sorgen um die psychische Gesundheit unserer Gesellschaft. Ich hätte da einen sinnstiftenden Vorschlag: Wie wäre es, wenn man stattdessen in die chronisch mit Personal unterversorgten Kindergärten geht, zum Basteln und Herumtoben, meinetwegen auch als „kleine Feder“ im Sandkasten buddelt oder Verstecken spielt, als ehrenamtlicher Helfer zum Beispiel. Oder mal daran denkt, die quälende Langeweile der armen alten Menschen in den Altenheimen mit ein wenig Basteln, Malen, Singen und Aktivitäten aufzulockern und ein positives Lebensgefühl zu erzeugen. Und das Ferienlager denen gönnt, die es wirklich nötig haben, nämlich Kindern aus ärmlichen Verhältnissen oder aus Kriegsgebieten, die dort eine unbeschwerte Zeit verleben könnten. Aber der zahlende Wohlstandsbürger ist eben wichtiger.

Marina Schultz

