Hamburg (dpa/lno). Die Hamburger Basketballer nehmen zum vierten Mal nacheinander am Eurocup teil. Bei dem Wettbewerb einer privaten Organisation ist die Liga-Platzierung nicht ausschlaggebend.

Die Basketballer der Veolia Towers Hamburg starten in der kommenden Saison zum vierten Mal in Folge beim Eurocup. Das teilte der Club am Dienstag mit. „Das Teilnehmerfeld ist wieder hochklassig besetzt und verspricht viele spannende, intensive Partien. Das ist die perfekte Basis, um noch mehr Menschen in der Hansestadt von diesem Wettbewerb zu begeistern“, sagte Geschäftsführer Jan Fischer in der Mitteilung.

Neben Hamburg werden auch die Ulmer Basketballer teilnehmen. 20 Mannschaften aus 12 Ländern bilden das Teilnehmerfeld. Am 24. September beginnt die Eurocup-Saison.

In Play-Ins an Ludwigsburg gescheitert

Der Eurocup und die Euroleague werden von einer privaten Organisation veranstaltet. Dabei ist die Liga-Platzierung nicht von Bedeutung. In der vergangenen Spielzeit schlossen die Hanseaten die Basketball-Bundesliga als Zehnter in der regulären Saison ab. In der Play-In-Partie bei den MHP Riesen Ludwigsburg (78:91) verpassten die Hamburger dann den Einzug ins Viertelfinale der BBL.

Neben Euroleague und Eurocup gibt es noch die Champions League und den Europe Cup. Diese beiden internationalen Wettbewerbe werden jedoch unter der Regie des Basketball-Weltverbandes Fiba ausgetragen.

