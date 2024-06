Themen: Hamburgs große Oranje-Party +++ Ende des Angriffskrieges? +++ Schleswig-Holstein streicht Bahnverbindungen

Entspannte Fußballparty

17. Juni: „Hamburgs große Oranje-Party. Niederländer feiern EM-Sieg gegen Polen im Volkspark. Das Abendblatt testet den Bus- und Bahntransfer zum Stadion – und macht den Preis-Check auf dem Fanfest“

Als unabhängiger Besucher des Spiels zwischen Polen und der Niederlande möchte ich mich bei den Fans beider Lager für die herzliche Stimmung vor, während und nach dem Spiel bedanken. Ich habe selten so eine entspannte Atmosphäre bei einem Fußballspiel erlebt. Die holländischen Fans sind schon sehr verrückt mit ihrer Fankultur, aber nie aggressiv oder ausfallend. Da können sich die Hamburger Vereine in der Bundesliga durchaus mal eine Scheibe abschneiden. Und auch die Polen haben selbst nach der Niederlage ihre Mannschaft gefeiert und lagen sich teilweise mit den Holländern in den Armen. So stelle ich mir eine Fußballparty vor.

Thomas von Leesen

Eine wunderbare Nachricht

Der Bericht über das gemeinsame Feiern von Polen und Niederländern ist eine wunderbare Nachricht. Ich hoffe, dass die EM weiter so friedlich bleibt.

Almut Ehms

Treffende Analyse

15./16. Juni: Hamburger KRITIken: „Deutschlands Trump-Moment. Parteien rechts der Mitte gewinnen, die Linke geht unter – das hat viel mit den progressiven Eliten zu tun“

Chapeau! Welch eine treffende Analyse der EU-Wahlergebnisse und des momentanen gesellschaftlichen Zustandes in unserem Lande. Ich wünschte mir, dass das liberale, woke Establishment sich endlich kritisch hinterfragt und die entsprechenden Schlüsse daraus zieht. Die Bürger und Bürgerinnen haben nach meiner Meinung ein sehr gutes Empfinden für gute, gerechte und nachvollziehbare Politik. Abgehobenheit und realitätsfremdes Wunschdenken hilft letztendlich niemanden und wird mehr und mehr abgelehnt.

Andreas Purtzel

Selbstkritik? Fehlanzeige

Vielen Dank für diese gelungene und treffsichere Ursachenanalyse des Wählerverhaltens. Und was lernen die genannten „Eliten“ nun aus ihrem Wahldebakel? Wie immer nichts. Zwei Beispiele: Der Vorsitzende der SPD Lars Klingbeil bezeichnet die AfD (und meint wohl auch deren Wählerinnen und Wähler) als „Nazis“. Üblicherweise folgt auf einen „Nazi-Vergleich“ die empörte Reaktion, das würde die Verbrechen des Nationalsozialismus relativieren und verharmlosen. Bemerkenswerterweise blieb der Vorwurf in diesem Falle aus. Und Anton Hofreiter von den Grünen beschimpft die Wählerschaft der AfD pauschal als Rechtsextremisten. Warum kommt eigentlich keiner dieser Herrschaften auf die Idee, einmal darüber nachzudenken, ob die eigene Politik, die Priorisierung von zu lösenden Problemen und vor allem auch die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern richtig und zielführend ist? Selbstkritik: Fehlanzeige. Stattdessen zunehmende Wählerbeschimpfungen und Sprachverrohung von oben. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass sich in Zukunft daran etwas wesentlich ändern wird.

Werner Duckstein

Putin muss Schaden bezahlen

15./16. Juni: Leserbrief: „Gipfel der Dreistigkeit“ und 14. Juni: „50 Milliarden Dollar Kredit für die Ukraine. Eingefrorenes russisches Vermögen für Kiew – der Kreml tobt“

Unser Staat vergreift sich nicht am Eigentum eines anderen Staates, wie im Leserbrief geschrieben. Der Staat friert dieses Geld ein und nutzt derzeit die Zinsen daraus, um der Ukraine zu helfen, das von Putin besetzte, geraubte Land zu befreien. Dieses Geld kann später zur Reparation von Schäden benutzt werden, die der Aggressor angerichtet hat. Wenn ich widerrechtlich bei einem Dritten einen Schaden anrichte, muss ich dafür Entschädigung zahlen. Putin raubt ein Land mit der Begründung, es hätte „ihm“ vorher gehört. Das ist genauso falsch, wie wenn Dänemark Schleswig-Holstein zurückhaben will, weil Dänemark einstmals bis Altona reichte. Putin ist jede Behauptung recht, die seinen Machtanspruch rechtfertigt.

Hans Negle

Care-Arbeit für Deutschland

15./16. Juni: Leserbrief: „Beschränkung ist obsolet“ und 13. Juni: „Masala: ‚Auch Frauen müssten zur Bundeswehr‘“

Der Leserbriefschreiber übersieht geflissentlich, dass Frauen selbst mit gleicher Qualifikation etc. durchschnittlich ca. sechs Prozent weniger verdienen als Männer. Der Equal Pay Day (2025 am 6.3.) bedeutet, dass Frauen bis dahin, also 66 Tage, umsonst arbeiten, während Männer ab 1. Januar ihren Lohn erhalten. Freiwilliger Wehrdienst als Beruf für Frauen, ja, okay. Aber von Diskriminierung der Männer zu reden ist dann doch etwas leichtfertig gesagt. Geburt und Care-Arbeit leisten immer noch wesentlich mehr Frauen als Männer. Mit allen beruflichen Nachteilen. Wenn das als Dienst am Land ebenso entlohnt werden würde wie Dienst an der Waffe …

Kerstin Fischer-Wienert

Was bringt das fürs Klima?

14. Juni: „Wie der Erfolg des 49-Euro-Tickets die Hochbahn belastet. Deutschlandtickets haben ihren Preis“

Die Rekordverluste der Hamburger Hochbahn AG entstehen durch die Sozialisierung von Dauerkartenkosten, den ungebremsten Einsatz von immer neuen teuren E-Bussen, den netten Serviceausbau und den massiven Ausbau des Schienennetzes. Als Rechtfertigung wird vornehmlich der Klimaschutz herangezogen. Es fehlt bei diesen horrenden Kosten für die Steuerzahler jedoch eine halbwegs quantifizierte, glaubwürdige Bilanz der bewirkten CO₂-Einsparungen. Die teure Subventionierung der 49-Euro-Tickets dürfte eine besonders schlechte Kosten-Nutzen-Bilanz aufweisen durch 90 Prozent Mitnahmeeffekte, und die E-Busse fahren natürlich nicht emissionsfrei, sondern beziehen ihren Strom zu 50 Prozent aus fossiler Primärenergie, inklusive Kohle. Der Schienennetzausbau ist eine eigene Geschichte, mit horrenden Kosten bei schwach quantifizierten Kosten-Nutzen-Analysen. Das permanente Klagen über fehlende öffentliche Gelder ist ein Ärgernis angesichts von Verschwendungen.

Johann Lindenberg

Unnötiger Abriss

12. Juni: „Steilshoop wird zur Großbaustelle. Wettbewerbssieger für neues Shoppingcenter vorgestellt. Pfarrer kritisiert unklare Zeitpläne“

Der neue Campus ist zwar schön bunt anzusehen, aber die vorherige Gesamtschule bot wesentlich mehr Platz, vor allem waren mehr Räume für den Stadtteil vorhanden. Der Theatersaal war klasse, die Mensa nagelneu und hervorragend, einzig der Fachraumteil war sanierungsbedürftig. Der Abriss war vollkommen unnötig. Ein Abriss des Straßenüberbaus wäre zu überlegen gewesen. Es wäre viel Geld gespart worden. Die jetzige Schule ist billig gebaut, wie vom Architekten vorhergesagt – und schon zu klein!

Klaudia Krummreich

Auf den Chefarzt verzichten

13. Juni: Leserbrief: „Kein Anspruch auf Chefarzt“ und 30. Mai: „Mehr Luxus im Krankenhaus. Eine Zusatzversicherung kann Kassenpatienten bessere Leistungen in der Klinik ermöglichen und dabei sogar Geld sparen“

Ich kann den Leserbrief zu 100 Prozent bestätigen. Auch mein Mann hat eine Zusatzversicherung für das Krankenhaus. Er hatte zwar das Glück, ein Einzelzimmer zu bekommen bei seinem letzten Aufenthalt, aber wenn ich den Chefarzt sprechen wollte, war der im OP. Der Oberarzt war zwar ausgesprochen freundlich, kompetent und hat meinen Mann gut betreut, aber die Rechnung kommt vom Chefarzt. Vielleicht sollte man in Zukunft auf die Chefarztbehandlung verzichten.

Ursula Klughardt

