Hamburg (dpa/lno). Aus einem undichten Gefäß in einer Harburger Speditionshalle tritt Säure aus. Zwei Mitarbeiter werden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

In einer Speditionshalle in Hamburg-Harburg ist aus einem undichten Gefäß Peressigsäure ausgetreten. Zwei Mitarbeiter der Speditionsfirma seien daraufhin am frühen Dienstagmorgen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr sicherte den Angaben zufolge das undichte Gefäß und übergab dieses der Speditionsfirma zur Reinigung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens blieb zunächst unklar.

Peressigsäure wird unter anderem als Desinfektions- und Reinigungsmittel genutzt.

