Kiel (dpa/lno). Mit knapp 200 Millionen Euro soll die Ganztagsbetreuung in Schleswig-Holstein gefördert werden. Ab Juli können Schulträger die Antragsformulare ausfüllen. Abgeben können sie diese erst im September.

Die Kommunen in Schleswig-Holstein können ab September auf 196 Millionen Euro für den Ausbau der Ganztagsbetreuung zurückgreifen. Dafür sei am Montag die Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm Ganztag im Amtsblatt veröffentlicht worden, teilte das Bildungsministerium in Kiel mit. Das Programm speise sich aus Bundes- und Landesmitteln.

„Der Ausbau des Ganztags in Schleswig-Holstein ist ein wesentlicher Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit in unserem Land und zur Stärkung der basalen Kompetenzen“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Mit der Förderrichtlinie können sich die Schulträger nun dafür einsetzen, dass der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen weiter Fahrt aufnimmt.

Ab Juli können die antragsberechtigten Schulträger nach Angaben des Ministeriums online ein Antragsformular abrufen. Ab September könnten dann diese Anträge wiederum eingereicht werden. Dieses Verfahren ziele darauf ab, dass Schulträger, die mehr Zeit für die Vorbereitung der Unterlagen benötigen, nicht benachteiligt werden.

