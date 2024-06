Bad Schwartau (dpa/lno). Aus dem Fenster eines Wagens fallen Schüsse. Später stellt sich heraus: Es waren Schreckschusswaffen. Im Wagen befanden sich unter anderem ein Samuraischwert und Betäubungsmittel

Zwei junge Männer sollen in Bad Schwartau aus einem fahrenden Auto heraus in die Luft geschossen haben. Kurz nachdem am Freitag ein Zeuge den Vorfall gemeldet hatte, stoppten die Beamten ein Fahrzeug in Ratekau im Kreis Ostholstein, wie die Polizei am Montag in Lübeck mitteilte. Bei der Durchsuchung des Wagens seien drei Scheckschusswaffen mit dazugehöriger Munition, mehrere Knallkörper, ein Samuraischwert sowie diverse Betäubungsmittel sichergestellt worden.

Im Auto saßen den Angaben zufolge fünf Personen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. Der 21 Jahre alte Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - er musste eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei geht nicht von gezielten Schüssen aus. Verletzt wurde niemand. Gegen die beiden mutmaßlichen Schützen wird jetzt wegen Verstößen gegen das Waffenrecht sowie wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittels und möglichen Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt.

