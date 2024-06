Lübeck (dpa/lno). Ein 33-Jähriger wirft einen Brandsatz in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der 38 Jahre alte Bewohner bleibt unverletzt. Die Tat hat Folgen.

Die Polizei hat in Lübeck einen 33 Jahre alten Mann wegen mutmaßlich versuchten Mordes festgenommen. Er stehe im dringenden Verdacht, am Freitag eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit in eine Wohnung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Süd geworfen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Gegen den Mann habe ein Haftrichter am Samstag Haftbefehl erlassen. Der 33-Jährige war am Freitagabend festgenommen worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 33-Jährige einen Brandsatz durch die Fensterscheibe in die Wohnung eines 38 Jahre alten Mannes in einem Mehrfamilienhaus geworfen. Menschen wurden dadurch nicht verletzt. Eine in Brand geratene Wolldecke konnte der 38-Jährige den Angaben zufolge selbst löschen. Motiv und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

