Hamburg (dpa/lno). Auf einer Straße im Hamburger Hafen ist eine Radfahrerin mit einem Lastwagen zusammengestoßen - mit schlimmen Folgen.

Eine 44 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Hamburger Stadtteil Kleiner Grasbrook ums Leben gekommen. Die Frau sei zwar noch von den Rettungskräften versorgt worden, jedoch noch am Unfallort gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag in Hamburg.

Wie es zu dem Unfall am Morgen im Kreuzungsbereich des Veddeler Damms kam, war der Polizei zufolge zunächst unklar. Der Lastwagenfahrer blieb laut Feuerwehr unverletzt, er und weitere Unfallbeteiligte wurden von den Einsatzkräften und dem Kriseninterventionsteam seelsorgerisch betreut.

