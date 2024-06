Seestermühe (dpa/lno). Der Brand eines Einfamilienhauses im Kreis Pinneberg ist am Sonntag zu einem Großfeuer geworden. Viele Feuerwehrleute waren im Einsatz. Und es gab aufwendige Nachlöscharbeiten.

Der Anbau eines Einfamilienhauses im Kreis Pinneberg ist aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten und hat einen stundenlangen Einsatz von mehr als 100 Feuerwehrleuten ausgelöst. Als die Feuerwehr am Sonntagnachmittag an dem Haus in Seestermühe ankam, habe der Anbau bereits komplett gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner des Hauses waren den Angaben zufolge zu dem Zeitpunkt nicht daheim, wie ein Sprecher am Montag sagte. Es seien aus dem Brandbereich aber zwei Gasflaschen gesichert worden.

Nachdem die offenen Flammen bekämpft waren, nahmen die Einsatzkräfte das Dach großflächig ab, um alle Glutnester restlos löschen zu können. Die Nachlöscharbeiten dauerten den Angaben zufolge mehrere Stunden. Ein Feuerwehrmann sei bei dem Einsatz leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun, was den Brand ausgelöst hat.

