Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiter. Ein Trend, der angesichts des Fachkräftemangels in den kommenden Jahren noch zunehmen könnte. Für Ältere sind dabei keineswegs nur finanzielle Gründe entscheidend. Was also ist zu tun, wenn Babyboomer weiter am Ball bleiben wollen?

Die Generation der Babyboomer steuert auf den Ruhestand zu: Elf Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Schleswig-Holstein und neun Prozent in Hamburg sind älter als 59 Jahre. Zwei Drittel dieser Babyboomer geben an, mit 64 Jahren vorzeitig in Rente gehen zu wollen. Den Fachkräftemangel wird das unweigerlich verschärfen. Aber was ist mit den anderen – also den „Best Agern“, die noch gar nicht aussteigen wollen? Die Unternehmen freuen sich, das Erfahrungswissen noch etwas länger an Bord halten zu können. Umgekehrt arbeiten die meisten Rentner nicht nur des Geldes wegen. Ihr Antrieb ist der Spaß an der Arbeit an oder das Bedürfnis nach einer sinnvollen Aufgabe und sozialen Kontakten. Was also muss ich tun, wenn ich Beschäftigte über die Regelaltersgrenze hinaus im Betrieb halten möchte? Wir erklären Ihnen, was auf Arbeitgeberseite zu beachten ist.

Rentnerbeschäftigung – was gilt?

Endet das bestehende Arbeitsverhältnis nach dem Arbeitsvertrag mit Erreichen der Regelaltersgrenze, kann es befristet verlängert werden. Diese Verlängerungsvereinbarung muss unbedingt schriftlich vor Erreichen der Regelaltersgrenze geschlossen werden. Ist keine reine Verlängerung des bisherigen Arbeitsverhältnisses, sondern die Fortsetzung zu geänderten Arbeitsbedingungen – beispielsweise im Rahmen eines Teilzeitarbeitsverhältnisses – gewünscht, muss darüber eine zusätzliche Änderungsvereinbarung getroffen werden. Sozialversicherungsrechtlich ist bei der Beschäftigung von Rentnerinnen und Rentnern zu beachten, dass der Arbeitgeber für seinen Beitragsteil renten- und arbeitslosenversicherungspflichtig bleibt. Die konkrete Höhe der weiteren Sozialversicherungsabgaben richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall und bedarf stets einer gesonderten Betrachtung.

