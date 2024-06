Güster (dpa/lno). Ein kleines Mädchen fällt in Güster in einen Teich. Ein Rettungswagen bringt das lebensgefährlich verletzte Kind nach Hamburg. Seelsorger sind im Einsatz.

Ein kleines Mädchen ist am Sonntagnachmittag in Güster (Kreis Herzogtum Lauenburg) in einen Teich gefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Das eineinhalb Jahre alte Kind sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Hamburg gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie es genau dazu kam, war am Abend zunächst unklar. Seelsorger waren vor Ort, um Angehörige und Einsatzkräfte zu betreuen.

© dpa-infocom, dpa:240616-99-420287/2 (dpa)