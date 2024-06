Hamburg (dpa/lno). Die Niederlande und Polen haben am Wochenende auch in Hamburg die Fußball-EM eröffnet. Die Anreise zum Stadion verlief laut Polizei problemlos.

Die Anreise der Fans zum Spiel der Niederlande gegen Polen bei der Fußball-Europameisterschaft in Hamburg ist laut Polizei am Sonntag problemlos verlaufen. Die Anreise sei völlig unproblematisch gewesen, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale nach dem Anpfiff am Nachmittag auf Anfrage. Auf den Autobahnen sei nicht mehr Stau gewesen als sonst an einem Sonntag.

Die Behörden hatten dazu geraten, vor und nach den EM-Spielen im Volkspark öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Auch wegen eines Marsches von niederländischen Fans gab es nach Polizeiangaben keine erheblichen Verkehrsprobleme rund um St. Pauli. Statt der erwarteten 40.000 Fans kamen lediglich 13.000.

Am Sonntag war die Fußball-Europameisterschaft auch in Hamburg gestartet. Die Niederlande spielte im Volksparkstadion im ersten Spiel der Gruppe D gegen Polen.

Gegen Mittag war es nahe der Reeperbahn zu Schüssen von Polizeibeamten auf einen Mann gekommen, der dabei am Bein verletzt wurde. Er drohte laut Polizei mit einer Spitzhacke und wollte einen Molotowcocktail anzünden - und das alles nicht weit von Tausenden EM-Fans entfernt. Das Motiv des Mannes war laut Polizei zunächst unklar. „Nach derzeitigen Erkenntnissen ist da kein Fußballbezug“, sagte ein Polizeisprecher.

