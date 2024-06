Walksfelde (dpa/lno). Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Herzogtum Lauenburg schwer verletzt worden. Ein Zeitungsausträger findet den blutüberströmten Mann am Sonntagmorgen.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Walksfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwer verletzt worden. Der 33-Jahre alte Fahrer war mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Süd am Sonntag sagte. Das Auto hat sich dabei überschlagen. Ein Zeitungsausträger fand den Mann am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr blutüberströmt vor. Er sei deutlich spürbar alkoholisiert gewesen und wurde mit schweren Verletzungen ins Lübecker Uniklinikum gebracht, wie der Sprecher sagte. Wann genau der Unfall passierte, ist unklar.

© dpa-infocom, dpa:240616-99-415254/2 (dpa)