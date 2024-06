Hamburg (dpa/lno). Die Niederlande und Polen eröffnen am Wochenende auch in Hamburg die Fußball-EM. Zehntausende Fans werden erwartet. Die Polizei rechnet mit Verkehrsproblemen.

Am Sonntag startet die Fußball-Europameisterschaft auch in Hamburg. Die Niederlande spielen im Volksparkstadion im ersten Spiel der Gruppe D um 15.00 Uhr gegen Polen. Die Polizei erwartet wegen eines Marsches von etwa 40.000 niederländischen Fans am frühen Mittag erhebliche Verkehrsprobleme rund um St. Pauli.

Um das Stadion wird ebenfalls ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. Die Behörden raten vor und nach den EM-Spielen im Volkspark dazu, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Alle Partien, die in Hamburg stattfinden, werden auch beim Public-Viewing auf dem Heiligengeistfeld übertragen. Das Gleiche gilt auch für die Spiele der deutschen Mannschaft und für die K.o.-Spiele.

Bei den Polen fehlt voraussichtlich Top-Angreifer Robert Lewandowski. Der Stürmerstar des FC Barcelona hatte sich Montag im letzten EM-Test gegen die Türkei einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. In der starken Gruppe D spielen außerdem noch Favorit Frankreich und Österreich.

