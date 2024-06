Hamburg (dpa/lno). Mitglieder der Gruppierung Letzte Generation blockieren in Hamburg kurzzeitig eine Straße. Allerdings kleben sie sich dazu nicht auf der Fahrbahn fest.

Anhänger der Gruppierung Letzte Generation haben am Samstag in Hamburg vorübergehend eine Straße im Schanzenviertel blockiert. Teilnehmende hatten sich gegen Mittag auf die Straße gesetzt, aber nicht festgeklebt, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Daran hätten sich insgesamt 16 Personen beteiligt.

Ein Fotograf beobachtete, wie Einsatzkräfte der Polizei Teilnehmende nach kurzer Zeit von der Straße trugen. Die Gruppe habe ihre Versammlung auf dem Gehweg fortsetzen müssen, sagte der Polizeisprecher. Die Blockade habe nur etwa zehn Minuten gedauert. Nach Angaben der Letzten Generation stehen die ungehorsamen Versammlungen derzeit unter dem Motto „Demokratie braucht Ehrlichkeit“.

