Hamburg (dpa/lno). Die Bahn richtet am Hamburger Hauptbahnhof einen Welcome Desk zur Europameisterschaft ein. Dort will sie internationalen Fußballfans helfen.

Einen Tag vor dem ersten Spiel der Fußball-Europameisterschaft in Hamburg hat die Deutsche Bahn im Hauptbahnhof der Hansestadt ein Hilfsangebot für Fans gestartet. Am sogenannten Welcome Desk beraten Mitarbeitende internationale Fans bei Themen rund um die Euro, wie die Bahn mitteilte. Fünf Partien werden in der Hansestadt ausgetragen, den Auftakt macht am Sonntag das Spiel Polen gegen die Niederlande (15.00 Uhr). An den Spieltagen erwartet die DB zehntausende zusätzliche Reisende.

In der Wandelhalle wurde nach Bahnangaben ein großes Fußballfeld auf den Boden geklebt. An Schaufenstern kleben Sticker mit bekannten Fußballer-Zitaten. Zudem ist dort noch bis 25. Juni eine mehr als drei Meter große Nachbildung des Turnier-Pokals zu sehen. Laut Bahn soll am Tag vor den Hamburg-Spielen auch Maskottchen Albärt dort auftauchen.

© dpa-infocom, dpa:240615-99-407840/2 (dpa)