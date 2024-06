Neumünster (dpa/lno). Nach Polizeiangaben feiern in Neumünster knapp 70.000 Menschen auf der Holstenköste. Es gibt für die Polizei aber auch Einsätze.

Knapp 70.000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Freitag das Stadtfest Holstenköste in Neumünster besucht. Insgesamt verlief der Einsatz für die Polizei ruhig, es wurden acht Strafanzeigen aufgenommen, wie die Beamten am Samstag berichteten. Darunter waren neben Ermittlungen wegen Körperverletzungen auch zwei Anzeigen wegen des Rufens von rechtsradikalen Ausdrücken („Sieg Heil“).

Beamtinnen und Beamte sprachen auf dem Veranstaltungsgelände sieben Platzverweise aus. Zwei Menschen wurde ins Polizei-Gewahrsam genommen. Die Holstenköste (13. bis 16. Juni) geht am Sonntag zu Ende. Nach Angaben der Stadt ist es das zweitgrößte Stadtfest in Schleswig-Holstein.

© dpa-infocom, dpa:240615-99-406584/2 (dpa)