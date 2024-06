Hamburg (dpa/lno). Der Ball rollt: Mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland ist am Freitagabend die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gestartet. Auch in Hamburg fieberten tausende Fans mit.

Tausende Fußballfans haben beim Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft Deutschland gegen Schottland auf dem Hamburger Fanfest mitgefiebert. Beim Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld konnten die Fans das Spiel live auf einem 100 Quadratmeter großen Bildschirm verfolgen. Auch in der sogenannten Fanzone wurde das Spiel gezeigt. Zur Einstimmung hatte die Rockband Madsen aus dem Wendland ihr aktuelles Album „Hollywood“ präsentiert, durch den Abend führte NDR-Moderator Yared Dibaba.

Beim Public Viewing werden in den nächsten vier Wochen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die fünf Spiele im Hamburger Volksparkstadion sowie alle Spiele der K.o.-Runde übertragen. In der Fanzone werden alle 51 Spiele live auf mehreren Bildschirmen gezeigt. Die genauen Öffnungszeiten hängen von den jeweiligen Begegnungen des Tages ab. Ende ist um 23.30 Uhr. Gibt es eine Verlängerung, bleiben die Fanzone und das große Public-Viewing-Gelände bis 30 Minuten nach Spielende geöffnet.

Neben zahlreichen Bildschirmen gibt es in der Fanzone auch einen Beachclub mit Liegestühlen zum Entspannen, ein Riesenrad für einen Rundumblick auf das Geschehen und eine große Auswahl an Speisen und Getränken.

