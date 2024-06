Themen: Vorstandschefin Titzrath verteidigt sich +++ AfD ist Partei der reichen Eliten +++ Die BSW-Gruppe boykottiert Selenskyjs Rede

Wir sehen das sehr skeptisch

14. Juni: „HHLA: Kleinaktionäre verweigern Vorstand die Entlastung. Die wohl letzte Hauptversammlung ist kontrovers. Von „Skandal“ ist die Rede. Vorstandschefin Titzrath verteidigt sich“

Na, das ist ja mal wieder typisch! Die einen sagen Hü, die anderen Hott, und wir Hafenarbeiter sitzen mal wieder zwischen den Containern. Die Aktionäre und der Betriebsrat der HHLA haben den Einstieg der Reederei MSC ordentlich in den Hafenwind geschossen. Die meinen, dass die Risiken größer sind als die Chancen. Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen massiv gefährdet, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Da wird gleich vom Rettungstarifvertrag gesprochen und vor einer Abwanderung der Kunden gewarnt​. Und dann haben wir da unsere Frau Titzrath, die Chefin der HHLA, die von der Idee ganz begeistert ist. Die MSC bringt frisches Kapital und mehr Containeraufkommen mit, was uns angeblich helfen soll, wettbewerbsfähig zu bleiben. Klar, die Stadt Hamburg hält immer noch die Mehrheit, und angeblich bleiben unsere Mitbestimmungsrechte erhalten. Aber mal ehrlich, wenn’s ums Geld geht, war das schon immer so eine Sache​. Am besten finde ich ja die Vergleiche: Fritz-Kola stellt sich auch keine Pepsi in die Konferenzräume. Da kann man doch nur lachen! Aber die Wahrheit ist, wir Hafenarbeiter sehen das alles ziemlich skeptisch. Man kann nur hoffen, dass der Senat und die Abgeordneten ihren Job machen und den Laden nicht komplett an die Italiener verschachern. Also, wir bleiben dran, auf die Straße gehen wir ja schon – „Unser Hafen, unsere Stadt, macht den MSC-Deal platt“ schallt‘s durch die Speicherstadt. Und solange die Bürokraten und Aktionäre sich einig werden, machen wir halt weiter das, was wir am besten können: harte Arbeit und kluge Sprüche klopfen.

Marco Warstat

Zahlen falsch gelesen

13. Juni: „‘AfD ist Partei der reichen Eliten‘. SPD-Chefin Saskia Esken über das Wahldebakel – und wer Kanzlerkandidat werden soll“

Angst und bange wird einem, wenn die politische Spitze der Kanzlerpartei recht einfache Zahlen so sehr falsch liest. Die AfD ist eben gerade nicht die Partei der reichen Eliten, wie von Saskia Esken behauptet. Die leicht aufrufbaren bundesweiten Auswertungen zeigen, dass bei der EU-Wahl Bürger mit hohem Lebensstandard zu 13 Prozent und mit niedrigem zu 32 Prozent die AfD gewählt haben, mit hoher Bildung zu 10 Prozent und mit einfacher Bildung zu 22 Prozent, bei Tätigkeit als Selbstständiger zu 17 Prozent und als Arbeiter zu 33 Prozent. Für Hamburg meldet der Wahlleiter acht Prozent für die AfD für die ganze Stadt, aber in den Elbvororten 3,5 Prozent, in Groß Flottbek 3,8 Prozent, Othmarschen 3,9 Prozent, Nienstedten 4,1 Prozent, Blankenese 5,8 Prozent, Rissen, Sülldorf und Iserbrook liegen unter dem Hamburger Ergebnis. Bundesweit haben Unternehmer und Industrieverbände eher gegen eine Wahl der AfD aufgerufen. Eskens Copy-and-paste einer SPD-Ideologie des 19. Jahrhunderts wird die Partei nur immer mehr ins Abseits des 21. Jahrhunderts stellen.

Thomas Martini

So hat SPD keine Zukunft

Die AfD ist eine Partei der reichen Eliten? Wie bitte? So einen Unsinn habe ich lange nicht gehört. Das grenzt ja schon an Verschwörungstheorie. Dieses Interview mit Saskia Esken und ihre Realitätsverweigerung macht mich sprachlos. Kein Wort der Demut gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Zur Erinnerung: Die SPD wurde bei der Europawahl massiv abgestraft. Aber es zeigt, woran die SPD krankt. Die ehemalige Partei der Arbeiter, Angestellten und Beamten kümmert sich nur noch um Kleinstgruppen und Randthemen, aber nicht mehr um die Probleme der arbeitenden Bevölkerung. Die größten Leistungen dieser sogenannten Fortschrittskoalition sind die planlose Cannabisfreigabe und das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag. Die Menschen in Deutschland leiden aber unter ganz anderen Problemen: die höchsten Steuern und Sozialabgaben in der OECD, die höchsten Strompreise in Europa, kein Wohnraum, umfassende Probleme mit der ungesteuerten Migration, Kriminalität und mangelnde Sicherheit, die ungelöste Rentenzukunft… Liebe Frau Esken, kommen Sie aus Ihrer Berliner Blase und fangen Sie endlich an, sinnvoll zu arbeiten. So hat die SPD keine Zukunft.

Niko Clauder, Hamburg

Es gibt realistische Gefahren

13. Juni: „Verfassungsschutz: Zahl der Rechtsextremisten steigt“

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts nächste Woche geht es nur um Rechtsextremismus. Es gibt zwar in Bezug auf die nun beginnende EM in Deutschland realistische Gefahren von Anschlägen von Islamisten, aber das ist für den Verfassungsschutz und die Medien offenbar ebenso wenig Thema wie die Cyberangriffe Russlands auf deutsche Infrastruktur. Folglich werden auch Aktivitäten von Islamisten in Deutschland nicht erwähnt. Im Rest von Europa schaut man jedoch durchaus besorgt auf den Islamismus, nicht nur in Bezug auf die EM. Der umfangreiche Verfassungsschutzbericht hatte (zumindest bisher) durchaus breite Berichte über Linksextremismus oder ausländischen Links- oder Rechtsextremismus. Mit diesen Bereichen möchte das Amt aber offenbar nicht an die Öffentlichkeit gehen.

Peter Frei

Russland ist der Aggressor

12. Juni: Leitartikel: „Erbärmliches Verhalten. Die BSW-Gruppe boykottiert Selenskyjs Rede im Bundestag – ein Eklat“ und 13. Juni Leserbrief: „Putin fühlt sich bedroht“

Ich nehme Bezug auf den Leserbrief von Dietmar Johnen-Kluge. Er schreibt, dass der Westen sich nicht an die Vereinbarung von 1989 gehalten habe, keine Osterweiterung der Nato zu machen – Putin fühle sich verständlicherweise bedroht. Putin hat die russische Krim zurückgeholt und erhebt auf einige Landstriche im Südosten der Ukraine seinen Anspruch. Hierzu ist zu sagen, dass es 1989 keine Vereinbarung hinsichtlich einer Erweiterung der Nato gab. Bei den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen über Deutschland war eine Nato-Osterweiterung nicht Gegenstand. Hierzu gab es auch keine Veranlassung, denn der Warschauer Pakt existierte schließlich noch, und sein späteres Ende war nicht absehbar. In dem Budapester Memorandum von 1994 wurde geregelt, dass Russland die Atomwaffen der Ukraine übernahm und dafür die territoriale Unversehrtheit der Ukraine garantierte. Dies wurde noch einmal bekräftigt in dem russisch-ukrainischen Freundschaftsvertrag von 1997. Allein Russland bricht Verträge/Abkommen, die mit der Ukraine geschlossen wurden, und allein Russland ist der Aggressor. Die Ukraine ist deswegen uneingeschränkt völkerrechtlich berechtigt, sich gegen den Aggressor Russland zur Wehr zu setzen. AfD und BSW und diesen folgenden Leser wollen diese Fakten nicht wahrhaben.

Hubertus Freiherr von der Recke

Krieg ist nicht zu gewinnen

Der Leserbriefschreiber spricht sicher nicht nur mir aus vollstem Herzen. Leider werden in den Medien so gut wie nie Meinungen dieser Richtung veröffentlicht bzw. erörtert. Wer glaubt denn allen Ernstes, dass dieser immer mehr eskalierende Krieg zu gewinnen ist? Waffenstillstand und Friedensverhandlungen haben keinerlei Chance, solange Herr Selenskyj auch die kleinste Bereitschaft zu Kompromissen strikt verweigert. In anderen weltweiten Konflikten (z. B. Nahost) wird an beide Parteien appelliert, aufeinander zuzugehen. Eine derartig einseitige Lesart wie gegenüber der Ukraine lässt mich an demokratischer Berichterstattung zweifeln.

Hannah Rahmann

