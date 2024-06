Norderstedt. Beim ersten öffentlichen Training der Tschechen steht vor allem ein Spieler im Mittelpunkt. Die Fans kennen ihn bestens aus der Bundesliga.

Einen Tag nach ihrer Ankunft in ihrem Quartier bei der Fußball-Europameisterschaft hat die tschechische Nationalmannschaft ein öffentliches Training absolviert. Vor etwa 1000 Zuschauern - darunter vielen Schülerinnen und Schülern - trainierte das Team von Nationaltrainer Ivan Hasek im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt bei Hamburg. Die Spieler wurden mit viel Applaus begrüßt. Etliche junge Zuschauer hielten Plakate und Spruchbänder in tschechischer Sprache in die Höhe. Den meisten Jubel erhielt Patrik Schick vom deutschen Meister Bayer Leverkusen. Dessen Autogramm war nach dem Training besonders begehrt. 25 Minuten nahm er sich Zeit. Doch auch seine Teamkollegen mussten nach der Übungseinheit fleißig unterschreiben.

Die Mannschaft wohnt während der EM im Hamburger Steigenberger Hotel Treudelberg und trainiert in Norderstedt. Die Tschechen werden auch zwei ihrer drei Vorrunden-Spiele in Hamburg austragen: am 22. Juni gegen Georgien und am 26. Juni gegen die Türkei. Erster Gruppengegner der Mannschaft von Trainer Hasek sind am 18. Juni in Leipzig die Portugiesen.

© dpa-infocom, dpa:240614-99-398355/2 (dpa)