Hamburg (dpa/lno). Die Industrie in Hamburg ist schwächer als 2023 ins laufende Jahr gestartet. Es gibt aber Branchen mit Wachstum.

Die Industrie in Hamburg hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hinnehmen müssen. Er betrug in den ersten drei Monaten des Jahres preisbereinigt 1,8 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Hauptverantwortlich dafür seien Preisrückgänge bei Mineralöl und Nahrungsmitteln. Den stärksten Umsatzanstieg erzielte der Maschinenbau (plus 15,5 Prozent) gefolgt vom Fahrzeugbau mit einem Plus von 4,7 Prozent. Größere Umsatzverluste gegenüber dem Vorjahr gab es in der Nahrungsmittelbranche mit minus 13,2 Prozent.

Erfasst wurden Betriebe des verarbeitenden Gewerbes sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden mit 50 und mehr Beschäftigten. Im ersten Quartal 2024 waren dies in Hamburg 227 Betriebe.

