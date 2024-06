Themen: Millionen-Verlust der Hochbahn +++ Jugendliche sind besorgter denn je +++ BSW-Gruppe boykottiert Selenskyjs Rede

Das ist eine Zumutung

14. Juni: „Wie der Erfolg des 49-Euro-Tickets die Hochbahn belastet. Deutschlandtickets haben ihren Preis. Hamburg muss Millionen-Verlust der Hochbahn ausgleichen“

Man sollte die Schattenseiten des neuen Fahrgast-Rekordes nicht vergessen. So ist die Situation für Pendler aus dem Umland absolut unzumutbar. Der Metronom zwischen Lüneburg und Hamburg fährt seit mittlerweile fast einem Jahr mit einem ausgedünnten Fahrplan, gerade in diesen Wochen fallen dazu zahlreiche Fahrten aus. Das ist eine Zumutung und mit dem Anspruch des HVV nicht vereinbar.

Thomas Mitzlaff, Lüneburg

Man kann es besser machen

Dass öffentliche Verkehrsbetriebe Verluste machen, ist eher normal. Der sogenannte Kostendeckungsgrad ist viel interessanter, das heißt, wie viel Geld muss die öffentliche Hand zusätzlich aufbringen, um alle Kosten auszugleichen. Da Bus und U-Bahn sehr teure Verkehrsmittel sind, verwundern permanente Verluste nicht. Das Beispiel Straßenbahn zeigt, wie man es besser machen kann. Bau-, Betriebs- und Personalkosten sind so gering, dass dieses Verkehrsmittel sogar Gewinne einfahren kann bzw. die Betriebskosten meistens in Richtung schwarze Null tendieren. Alle weiteren Vorteile von Klimaneutralität bis Komfort sind weltweit nachgewiesen. Die in Hamburg so oft formulierten Mobilitätsanprüche werden ohne Straßenbahn Makulatur bleiben.

Jens Ode

Nicht überraschend

13. Juni: „Jugendliche sind besorgter denn je“

Die wachsende Besorgnis in der Jugend kommt ja nicht überraschend. Politik, Gesellschaft und Medien befeuern diese Besorgnis regelmäßig mit mehreren Bedrohungsszenarien. Insofern ist der Wunsch nach bürgerlicher Normalbiografie nachvollziehbar. Manchen mag die Einschätzung der Studie überraschen: Viele Jugendliche sehen Schule nicht als Ort, wo sie Mitbestimmung lernen und wirklich gehört werden. Meine minderjährigen Söhne und ich können dies leider bestätigen. Kritische Stimmen werden in Schule und Klassenzimmer nicht gern gehört. Wer z. B. keine Gender-Sprache spricht, wird nicht nur schief angeschaut. Gleiches gilt für eine differenzierte Einschätzung des Themas Politik und Protest. Mitschüler fürchten, dass sie als AfD-Anhänger stigmatisiert werden. Vielen Schülern sind die Projekttage zu Toleranz, Rassismus, Gender, gegen rechts zu einseitig. Eine weitere problematische Entwicklung erlebe ich als Lehrer einer Grundschulklasse. Dort kam bei den ausländischen Kindern vor der EU-Wahl an, dass die AfD ja gewinnen werde, und dann müssten alle Ausländer ihre Koffer packen. Sie hatten zum Teil tatsächlich Angst. Ich bitte hier die Medien um eine Reflexion ihrer Berichterstattung (mehr Sachlichkeit, weniger Dramatik). Danke.

Christian Ernst

Beschränkung ist obsolet

13. Juni: „Masala: ‚Auch Frauen müssten zur Bundeswehr‘“ und 14. Juni Leserbrief „Junge Mütter leisten genug“

Was haben sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1949 wohl dabei gedacht, die Wehrpflicht (die erst seit 1956 besteht) für Frauen auszuschließen? Die Antwort ist recht einfach: nicht viel. Militärdienst für Frauen war damals (praktisch weltweit) tabu. Frauen hatten sich um den Haushalt zu kümmern. Der Paragraf, der diese Hausfrauenpflicht regelte, ist vor mehreren Jahrzehnten aus dem BGB gestrichen worden. Aber zurück zur Wehrpflicht. Die gilt ab einem Lebensalter von 18 Jahren. Wie viele 18-jährige Mütter leisten denn mehr als 18-jährige Männer? Es gäbe natürlich gute Gründe, 18-jährige Mütter von der Wehrpflicht auszunehmen. Es blieben immer noch genügend (wehrpflichtige) junge Frauen. Die Beschränkung der Wehrpflicht auf das männliche Geschlecht ist obsolet. Männer sollten sich hinsichtlich solcher Diskriminierungsversuche zur Wehr setzen!

Dr. Gerhard Diercks

Weitblick und Courage

13. Juni: Kommentar: „Hafen muss für alle offen bleiben. Teilverkauf der HHLA: Mehr Transparenz bitte!“

Das Eintreten von Mathias Petersen gegen den MSC-Deal ist angesichts der vorherrschenden Einheitsmeinung der Hamburger SPD wirklich großartig. Viele Menschen, gerade hier in Altona, würden sich mehr Mitglieder der SPD mit so viel Weitblick und Courage wünschen. Ich hoffe, er schafft es noch, eine Mehrheit für die Ablehnung dieses unseligen Vertrages zusammenzubekommen.

Heinz-Peter Henker

Einen Weltkrieg will keiner

12. Juni: Leitartikel: „Erbärmliches Verhalten. Die BSW-Gruppe boykottiert Selenskyjs Rede im Bundestag – ein Eklat“

Die Eskalationsspirale wird durch neue Waffenlieferungen an die Ukraine immer weiter beschleunigt und damit auch die Gefahr realistischer, dass sich dieser Krieg zu einem Weltkrieg, den eigentlich keiner will, entwickelt. Es ist mir unverständlich, dass Politiker, die früher der sogenannten Friedenspartei angehörten, davon überzeugt sind, einen kühl kalkulierenden Mann wie Putin damit beeindrucken zu können. Der braucht nur abzuwarten, weil die Zeit für ihn spielt. Irgendwann wird die westliche Welt nicht mehr bereit sein, weiterhin immense Summen in diesen Krieg zu investieren. Ganz abgesehen davon, dass spätestens nach der bevorstehenden Wahl in den USA, wer immer die auch gewinnt, eine weitere Unterstützung von dieser Seite aus sehr fraglich ist. Natürlich handelt es sich bei Herrn Putin um einen rücksichtslosen Autokraten, doch wird man sich mit ihm auseinandersetzen müssen. Das praktizieren wir auch mit anderen Autokraten. Dazu gehört natürlich auch, seine Beweggründe, die zu diesem Krieg geführt haben, zu verstehen. Die Forderung von Herrn Selenskyj, dass sich Russland vollständig aus den besetzten Gebieten zurückziehen sollte, ist ohnehin weltfremd und hilft nicht weiter. So eine Schwäche kann sich ein Mann wie Putin nicht erlauben. Das wäre das Ende seiner Herrschaft.

Dieter Ringsdorf

Gipfel der Dreistigkeit

14. Juni: „50 Milliarden Dollar Kredit für die Ukraine. Eingefrorenes russisches Vermögen für Kiew – der Kreml tobt“

Viele Jahre habe ich unserem Staat gedient, und nun schäme ich mich für ihn. Denn er vergreift sich am Eigentum eines anderen Staates, mit dem wir uns nach offizieller Lesart nicht im Krieg befinden. Der Gipfel der Dreistigkeit ist, dass sich unser Staat zur Rechtfertigung auf einen Beschluss beruft, den er selbst zusammen mit ein paar anderen gefasst hat. Von einer Entscheidung der Vereinten Nationen, keine Rede. Was würde ein Richter zu einem Angeklagten sagen, der sich zur Rechtfertigung darauf beruft, er habe sich zusammen mit anderen zur Tat entschlossen?

Martin Weise

Pfand erhöhen

11. Juni: „Müll: Wo es Beschwerden hagelt. Die Zahl der Anzeigen deutlich gestiegen. Hohe Einnahmen durch Abfallsünder“

Es stimmt wirklich. Die Stadt hat in den letzten Jahren einiges für die Sauberkeit getan: Mehr öffentliche Mülleimer und schnelles Handeln, wenn Vermüllungen gemeldet werden. Zu nennen sind aber auch die Menschen, die ganzjährig in ihrem Wohnviertel nicht über Flaschen und Verpackungen steigen, sondern einfach zum nächsten Mülleimer mitnehmen. Leider gibt es einige Mitbürger, denen selbst zwei Meter zum Mülleimer zu weit sind. Einen großen Teil dieses Problems könnte man sehr einfach lösen, wenn auf alle Mehrweg- und Einwegflaschen und -dosen endlich ein einheitliches Pfand von einem Euro erhoben würde. Es macht eben einen entscheidenden Unterschied, ob man bei beispielsweise fünf getrunkenen Mehrweg-Bierflaschen 40 Cent bzw. bei Einweg-Bierdosen 1,25 Euro oder fünf Euro in die Sträucher wirft.

Tilman Stein

