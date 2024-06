Jübek (dpa/lno). Am Wochenende wird Jübek Landjugend-Hauptstadt. Rund tausend junge Menschen aus dem ländlichen Raum Deutschlands kommen hier zu ihrem Bundestreffen zusammen.

Am Wochenende treffen sich in Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) rund 1000 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland zum 39. Deutschen Landjugendtag (DLT). Hunderte kamen bereits am Freitagmorgen mit einem Sonderzug, der in Ravensburg nahe des Bodensees gestartet ist, am Jübeker Bahnhof an. Nach einer Stärkung in der Nähe des Bahnhofs machten sie sich begleitet vom Spielmannszug Jübek auf den Weg zum Festivalgelände.

Bis Sonntag „setzen wir die Segel und zeigen Flagge: für Aufbruch, Zusammenhalt und Zukunft“, sagten die Vorsitzenden des Landjugendverbandes Schleswig-Holstein, Lena Hagge und Tajo Lass. „Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für unsere Werte, für Demokratie, für die Zukunft junger Menschen auf dem Land.“ Dieses Wochenende könnten alle sehen und miterleben, was die Jugend auf die Beine stellen kann.

Etwa 10.000 Stunden haben die Ehrenamtlichen des Landjugendverbandes Schleswig-Holstein investiert, um das Treffen auf die Beine zu stellen, wie das Orga-Team mitteilte. Die Teilnehmer des DLT können zwischen verschiedene Exkursionen - von Hof- und Unternehmensbesuchen über Kanufahrten und Boßeln bis hin zu Yoga - auswählen. Zudem gibt es zwei Partys und eine Theaterpremiere.

Am Samstagvormittag werden außerdem unter anderem die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, Claudia Müller, die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, Petra Bentkämper, sowie der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, zu einer Diskussionsrunde erwartet.

© dpa-infocom, dpa:240614-99-394071/2 (dpa)