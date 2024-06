Themen: Ampel stürzt ab, Rechtsruck in Europa +++ Der sprachlose Bundespräsident +++ Lachgas: Droge breitet sich an Schulen aus

Die SPD schafft sich ab

13. Juni: „,AfD ist Partei der reichen Eliten‘. SPD-Chefin Saskia Esken über das Wahldebakel – und wer Kanzlerkandidat werden soll“

Das Interview mit Frau Esken deutet auf einen fast schon klinischen Fall von starkem Realitätsverlust und absurder Verdrängung hin. Die Klassifizierung: „Die AfD ist eine Partei der reichen Eliten“ beweist es beispielhaft in bedenklicher Weise. Mit solchem Führungspersonal an der Parteispitze – wie im Kanzleramt – schafft sich die SPD als Volkspartei bald selber ab. Daraus erwächst eine akute Gefahr für unsere Demokratie, wenn Koalitionen in der Mitte der Gesellschaft keine Mehrheiten mehr finden und folglich den extremen Gruppierungen von der rechten wie von der linken Seite ein gefährlicher Einfluss zuwächst. Hoffentlich dringt diese Erkenntnis noch rechtzeitig in der SPD durch.

Dr. Jan Hensmann

Keine Spur Selbstkritik

Von Selbstkritik keine Spur, dafür ellenlange Erklärungen, dass ein Auswechseln der Führungsspitze trotz des schlechten Abschneidens der eigenen Partei auf keinen Fall infrage kommt. Ich frage mich ernsthaft, was Frau Esken den ganzen Tag macht. Liest sie keine Zeitung oder analysiert die Wahldiagramme? „AfD ist eine Partei der reichen Eliten“? Nach meinem Erkenntnisstand ist die AfD vor allem stark im Osten, und mir wäre neu, dass dort die reiche Elite sitzt. Wenn dem so wäre, würden wir wohl kaum seit Jahrzehnten den Solibeitrag leisten. Mir fällt immer wieder auf, dass Frau Esken die „Reichen“ oder die „Eliten mit Geld“ für viele Dinge in diesem Land verantwortlich macht, aber gerne auf deren Steuereinnahmen zurückgreift, wenn es um die Finanzierung von sozialen Projekten oder des Bürgergelds geht. Aber dass die SPD zusammen mit den Grünen und der FDP dafür verantwortlich ist, dass die Stimmung in diesem Land so schlecht ist, die Wirtschaft schwächelt und die Bürgerinnen und Bürger kein Vertrauen mehr in die politische Führung haben, das scheint für sie nicht schlüssig zu sein. Und dass so viele junge Menschen vermehrt AfD gewählt haben, hat wohl auch damit zu tun, dass es sich dabei nur um Eliten handelt … Es ist an der Zeit, dass Frau Esken sich ernsthaft mit sich und ihrer Partei auseinandersetzt, nach Lösungen sucht und diese umsetzt. Wie heißt es so schön: Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung! Wollen wir mal hoffen, dass sie der Blitz der Einsicht so schnell wie möglich trifft.

Isabelle Ziegler-Schenker

Kinder besser aufklären

12. Juni: „Lachgas: Droge breitet sich an Schulen aus. Bei Jugendlichen immer beliebter: der Rausch aus dem Luftballon. Suchtexperte warnt vor gravierenden Nebenwirkungen“

Es ist empörend, dass Lachgas, das in die Hände von medizinischem Fachpersonal gehört, für Kinder und Jugendliche frei zugänglich ist. Ebenso Cannabis, denn es glaubt doch wohl niemand, dass irgendwer die angedachten Kontrollen durchführt. Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, woher dieses omnipräsente „Rauschbedürfnis“ von Kindern, Jugendlichen (und auch Erwachsenen) kommt, aber das führt an dieser Stelle wohl zu weit. Kinder sind zu schützen, und man (Familie/Erzieher/Lehrer) muss ihnen eindeutig erklären, wo der ganze hirnlose Blödsinn, den ihnen vermutlich Leute bei TikTok als ganz toll suggerieren, hinführt. Und diese Produkte müssen vom Markt, ganz schnell, jetzt und nicht irgendwann mal.

Irene Meyer, Norderstedt

Appelle allein reichen nicht

11. Juni: „Jugendforscher: ‚Klimaschutz war nicht das zentrale Thema‘. Die Jungen gaben zur Europawahl verstärkt der AfD statt den Grünen ihre Stimme. Experten sind nicht überrascht – aus simplen Gründen“

Wenn der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann feststellt, dass „junge Leute sehr themenorientiert“ seien, dann ist das keine Erklärung, weshalb in der Gruppe der Erstwähler (16 Jahre) und der Jungwähler (bis 24 Jahre) so überproportional erschreckend viele die AfD gewählt haben. Naheliegender ist vielmehr, dass zu viele von ihnen sich nicht hinreichend informiert haben oder leider offenbar nicht hinreichend inhaltlich informiert wurden, dass die AfD eben gerade keine wirklichen Antworten auf die sie (angeblich) interessierenden Themen hat – im Gegenteil. Es darf allerdings auch bezweifelt werden, dass, wie Hurrelmann herausgefunden haben will, Erstwähler sich vor allem Sorgen um Inflation, teurer werdenden Wohnraum, Wirtschaftsabschwung oder Altersarmut machten und deshalb AfD-affiner als andere Altersgruppen seien. Um sich mit solchen „Themen“ zu beschäftigen, bedarf es eines bestimmten Problembewusstseins und Betroffenheitsnähe. Beides ist bei jungen Menschen in der Regel noch nicht hinreichend genug vorhanden. Dies ist umso mehr der Fall, wenn in der Schule diesbezüglich zu wenig gelehrt wird, die Eltern ihre Kinder aus nachvollziehbarer, wenn auch falscher Motivation heraus schonen und über eigene Probleme schweigen – vor allem aber, wenn Politiker sich nicht inhaltlich und dezidiert mit den AfD-Programmen auseinandersetzen. Letzteres war zweifellos der Fall. Lediglich vollmundige Appelle an den Bürgersinn und die Bereitschaft, die Demokratie gegen ihre Feinde doch bitte schön zu verteidigen, verfangen eben nicht. Dass es, laut sozial empirischer Umfragen jedenfalls, 16- bis 24-jährige „cool“ finden, rechtsextrem zu wählen, offenbart jedenfalls große Defizite und damit das Versagen bei der politischen Sozialisation junger Menschen aller an ihr Beteiligten.

Ulrich Reppenhagen

Rechtens oder Beleidigung?

11. Juni: „Darf man Weidel und die AfD ‚Nazis‘ nennen? SPD-Chef Klingbeil teilt in Talkrunde gegen die Partei und ihre Chefin aus“

Sollte Herr Klingbeil eine solche (unzutreffende) Äußerung tätigen? Offenbar ist der SPD-Chef nicht in der Lage, eine Differenzierung zwischen Rechtspopulisten, Nationalisten, Konservativen, Rechtsextremisten und Nationalsozialisten vorzunehmen. NS-Ideologie ist z. B. nicht erfüllt, wenn man Migranten in großer Zahl abschieben will. Vielleicht weiß er auch einfach nicht, dass die Partei „Die Heimat“ (Ex-NPD) das Sammelbecken Rechtsextremer und Anhänger der NS-Ideologie ist? Ich frage mich, bei welchen anderen politischen Themenfeldern kann Herrn Klingbeil ebenfalls keine treffende sachliche Einschätzung fällen? Und was würde Herr Klingbeil wohl sagen, wenn man SPD-Mitglieder als SEDler oder Stalinisten verunglimpfte? Unabhängig davon: Die AfD so zu bezeichnen mag rechtlich zulässig sein, in Bezug auf eine einzelne Person wohl eher nicht (Tatbestand der Beleidigung). Ich mag Frau Weidel ja auch nicht, aber das ist kein Grund, sie zu beleidigen. Und als Wähler frage ich mich, sollte nicht eine andere Taktik gegen die AfD gewählt werden, da die aktuelle ein Anwachsen der AfD nicht verhindert? Vielleicht sollten die Ampel-Parteien auch ihre Politik anpassen! Die Europawahl war eine klare Botschaft an die Ampel.

Chris Beckmann

Ergebnis nicht verwunderlich

10. Juni: „Ampel stürzt ab, Rechtsruck in Europa. Nur Union, AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht legen zu. Neuwahlen in Frankreich nach Le Pens Sieg“

Jetzt sind alle sogenannten demokratischen Parteien und Kräfte im Land wieder einmal entsetzt und können sich das schlechte Ergebnis nicht erklären. Was haben sie denn erwartet? Deutschland leistet sich mit Olaf Scholz einen Bundeskanzler, der die personifizierte Unfähigkeit darstellt, mit Robert Habeck einen Wirtschaftsminister, der unfähig ist, eine Insolvenz zu erklären, und ein vermurkstes Heizungsgesetz nur mal so als Testballon auf die Wirtschaft und die Bürger loslässt, und mit Christian Lindner einen Finanzminister, der erst Gesetzen zustimmt und sie anschließend wieder infrage stellt. Hinzu kommen öffentlich-rechtliche Medien, die ihre Pflicht zur Neutralität außer Acht lassen, Parteien-Hickhack in der Migrationspolitik, sträfliches Ignorieren der Politik von berechtigten Sorgen der Wirtschaft und der Bürger. Zu allem Überfluss wählt dann auch noch die so umworbene und gewollte neue Wählerschaft ab 16 Jahren nicht so, wie man es gerne gehabt hätte. Man könnte hier endlos weitere Dinge aufzählen, die zu diesem Ergebnis geführt haben, nur wenn man so verfährt, darf man sich über so ein Ergebnis nicht wundern. Ich befürchte allerdings, dass es den Parteien und Politikern an einer realistischen Selbsteinschätzung fehlt und es weiter so geht wie bisher.

Raimo Guhl

SPD im Abwärtssog

Es wird höchste Zeit, dass die Grünen wieder in der Realität ankommen. Die These, dass rechtspopulistische Themen von Herrn Merz nur der AfD nutzen, war noch nie richtig. Wahr ist viel mehr, dass die Weigerung der Grünen, kriminelle Schutzsuchende auch nach Afghanistan abzuschieben, unmittelbar der AfD nützt. Für Themen wie Gendern, Dekolonisierung und Umbenennung von Straßen interessieren sich nur Aktivisten. Die überwiegende Mehrheit möchte vielmehr bezahlbare Wohnungen und Energierechnungen. Diese Themen bedienen die Grünen nicht. Und die SPD gerät so mit in den Abwärtssog, da sie als größerer Koalitionspartner bei diesen Themen nicht vorankommt.

Roland Möck, Seevetal

Stehaufmännchen Scholz

10. Juni: „Absturz mit Ansage. Herbe Verluste für SPD, Grüne und FDP: Der Ampel stehen schwere Wochen bevor. Olaf Scholz droht neue K-Debatte“

Auch wenn Pistorius die Beliebtheitsskala in der Bevölkerung anführt, ist er bislang den Nachweis für höhere Weihen schuldig geblieben. Pistorius prescht zwar mit vielen Ankündigungen durch die Medienlandschaft und Europa, aber bislang hat er wenig bis nichts wirklich vorangebracht. Die Führung der Bundeswehr ist mit seinem bisherigen Schaffen eher unzufrieden. Auch dass er sich von Scholz ohne Gegenwehr hat zurechtstutzen lassen, zeugt nicht von Führungsqualitäten. Und ob sein Lieblingsprojekt, die Litauen-Brigade, die verteidigungstechnisch absoluter Schwachsinn ist und den Steuerzahler allein für die Einrichtung elf Milliarden Euro kostet, jemals verwirklicht wird, steht in den Sternen von Lindner. Man muss es so ehrlich sagen, und das ist für eine ehemalige große Volkspartei ein Armutszeugnis: Außer Scholz hat in der SPD keiner das Format, den Laden zu schmeißen. Und ob Merz, wenn er es dann endlich ins Kanzleramt geschafft hat, besser macht als Scholz, daran darf man berechtigte Zweifel haben. Die CDU läuft wieder in die Laschet-Falle, wiederholt den Fehler der letzten Bundestagswahl. Der Mann aus Bayern wäre die bessere Wahl. Die CDU sollte sich nicht zu sicher sein, dass sich die SPD nach der Europawahl und den kommenden Wahlen in den östlichen Bundesländern, die voraussichtlich ebenfalls für die SPD desaströs verlaufen, nicht wieder erholt. Scholz ist ein Stehaufmännchen mit beachtlichen Nehmerqualitäten.

Hans-Joachim Wehmeier

Opfer des Auswahlverfahrens

8./9. Juni: „Hamburger KRITIken: Der sprachlose Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier hat eine große Karriere hingelegt. Als Staatsoberhaupt enttäuscht er bislang“

Nein, der Bundespräsident steht keinesfalls außerhalb der Kritiken, und deswegen teile ich Herrn Ikens kritische Worte voll und ganz. Es lohnt sich daher, einmal nach den Ursachen für die bislang enttäuschende Amtsführung Steinmeiers zu fragen. Ist es der vom Grundgesetz vorgegebene, sehr begrenzte politische Aktionsradius im Vergleich zu Kanzler oder Ministern? Wohl kaum, denn die erwähnten Vorgänger Roman Herzog und ganz besonders Joachim Gauck haben in geradezu beispielhafter Haltung gezeigt, wie man mit dem zur Verfügung stehenden Wirkungsbereich dem Amt des Bundespräsidenten Würde und Geltung verschafft. Dabei wäre es nicht vorstellbar gewesen, dass diese Staatsmänner sich als Moderatoren des Tagesgeschehens betätigt hätten. Ihr Wirken und ihre Impulse gingen weit über das politische Tagesgeschäft hinaus. Enttäuschungen mit den Amtsinhabern des höchsten deutschen Staatsamtes hat es seit 1945 immer wieder gegeben, aber es wäre zu einfach, die Gründe dafür ausschließlich in der Person selbst zu suchen. Anders gesagt: Die Personen waren und sind leider oft die Opfer des fragwürdigen Auswahlverfahrens. Hier geht es zum Beispiel nach Alter, Verdiensten oder ganz besonders nach parteiinternen Interessen. Um es deutlich zu sagen: Die Auswahl der Kandidaten zur Wahl des Bundespräsidenten ist zu einem üblen Parteiengeschacher verkommen, einem Instrument, mit dem sich wunderbar diverse Parteiziele, Machtgewinn oder -erhalt regeln lassen. So hat in den vergangenen Jahren die Durchsetzung von Merkel-Favoriten zweimal in ein Debakel mit vorzeitigen Rücktritten geführt. Unvergessen sind die Wutausbrüche der Kanzlerin bei der Unterstützung ihres Nicht-Kandidaten Gauck durch die FDP. Mit diesem System der parteiinternen Kungelei wird nicht nur das Amt des Bundespräsidenten, sondern auch die Würde der Kandidaten nachhaltig beschädigt. Um auf den jetzigen Amtsinhaber zurückzukommen: Es war auffällig, dass sich dieser bereits sehr frühzeitig für seine Wiederwahl positionierte und diese „Wahl“ im Februar 2022 ohne einen einzigen Gegenkandidaten stattfand. Das Auswahlverfahren für das höchste deutsche Staatsamt ist ein Armutszeugnis. Warum gelingt es nicht, die Wahl des Staatsoberhauptes direkt durch das Volk zu gestalten, so wie es auch in anderen Demokratien üblich ist? Hält man die deutschen Wählerinnen und Wähler für derart dumm? Die Zweidrittelmehrheit für eine Grundgesetzänderung wäre doch wohl zu schaffen, oder ist der Verlust von ein paar Stellschrauben für einige Parteien derart schwerwiegend?

Michael Deil, Bargteheide

Unaufgeregt und verlässlich

Qua Amt steht der Bundespräsident (hoffentlich auch eine Bundespräsidentin) über bzw. außerhalb der Alltagspolitik, soll in größerem Zusammenhang denken (!) und (dann erst) reden, Anstöße geben, auf Werte verweisen. In der momentanen von Interessen und Interessengruppen absichtsvoll zerspaltenen Gesellschaft ist Ruhe besonders wichtig. Zuhören, hingehen, wahrnehmen – nicht gleich und schnell bewerten, kommentieren. Unser amtierender Bundespräsident war lange aktiv in der Politik, er weiß, wie sehr Nuancen und Sympathie politische Beschlüsse beeinflussen oder gar ermöglichen. In seinem jetzigen Amt tut dieser Präsident durch seine Unaufgeregtheit gut: Er zeigt und sagt, dass jede(r), der in Deutschland und Europa lebt, für diese Weltregion und ihr Erscheinungsbild verantwortlich ist. Dieser Präsident arbeitet in dieser Zeit verlässlich und gesetzeskonform. Das ist viel wert, wenn Politiker demokratische Regeln verletzen und aushebeln und die Wähler es nachmachen.

Susanne Heinrichowski

Autofahrer zahlen Steuern

10. Juni: „Wohnstraße verliert Hälfte der Parkplätze. 95 Stellflächen in der Mansteinstraße fallen weg“

Die Vernichtung von Parkplätzen in vielen Gebieten Hamburgs folgt planmäßig dem Vorschlag einer Regierungskommission von 2019. Dies soll die Bürger zwingen, ihre Autos aufzugeben. Dafür kämpfen auch von der Regierung subventionierte Fahrrad- und Fußgängerlobbys. Nicht berücksichtigt wird, dass viele Bürger ihren Beruf ohne Auto gar nicht ausführen können und dass gerade diese Bürger zu den Steuerzahlern gehören, die das Land am Laufen halten. Der Umbau der Straßen kostet Geld, das gerade diese Autofahrer aufbringen. Es zeigt sich, dass Politik und Verwaltung keine Vorstellung mehr haben von der alltäglichen Lebenswirklichkeit vieler Bürger. Im Wohngebiet von Marienthal, wo bisher halbachsig auf dem ungepflasterten Begleitseitenstreifen des Bürgersteigs geparkt wurde, ohne Fußgänger und Radfahrer zu behindern, wird dies jetzt mit 55 Euro bestraft. In engen Straßen, in denen jetzt vollachsig auf der Straße geparkt werden muss, wird dadurch die Fahrbahn sehr schmal. Das führt zu Behinderungen, insbesondere von Radfahrern. Für kleine Kinder wird das Überqueren der Straße gefährlicher. Lastwagen und Müllautos fahren sich fest. Rettungswagen und Feuerwehr können schwer durchkommen.

Dr. Eckhard Mohr

Den Bock zum Gärtner gemacht

8./9. Juni: „Pädagogen überfordert: immer mehr ,Systemsprenger‘. Der Kinder- und Jugendnotdienst in Hamburg steht vor immensen Herausforderungen. Wie ein Ausweg aus der Überlastung aussehen könnte“

Die Art und Weise, mit der Petra Lotzkat, Staatsrätin in der Sozialbehörde, die unhaltbaren Zustände in der Hamburger Jugendhilfe kommentiert, zeigt, dass hier der sprichwörtliche Bock zum Gärtner gemacht wurde. Als Staatsrätin ist sie der politische Teil der Behördenleitung. Sie transportiert also die politischen Positionen ihrer Senatorin. Und diese Positionen sind erschreckend. Auch wenn ein Sozialpädagoge, der mit vernachlässigten Kindern arbeitet, überlegen muss, wie er die bestmögliche Entwicklung für das einzelne Kind erreicht, kann das für die politische Behördenleitung nicht die einzige Sichtweise sein. Diese Kinder sind unter anderem auch die direkte Folge der Migrationspolitik und Drogenpolitik der Hamburger SPD. Das massenhafte Auftreten von „verlorenen“ Eltern in unserer Stadt, ist dabei oft die direkte Ursache für das Problem mit diesen Kindern. Dafür ist die Regierung dieser Stadt verantwortlich. Genauso, wie sie dafür verantwortlich ist, dass die Bürger dieser Stadt vor den üblen Folgen dieses laxen politischen Umgangs mit den Rändern unserer Gesellschaft geschützt werden. „Das ist ja alles so schlimm mit unserer Gesellschaft … und wir müssen jetzt die armen geschädigten Kinder retten“ ist daher isoliert betrachtet nicht ganz falsch. Wenn man für viele der ursächlich Entwicklungen aber mitverantwortlich ist, ist es klar zu kurz gesprungen. Und genau diese Tatsache lässt die Frage einer geschlossenen Einrichtung in der Hamburger Jugendhilfe auch in einem anderen Licht erscheinen.

Dr. Philip Düwel

