Bisher Unbekannte sind auf der Uhlenhorst in eine Heilpraktikerpraxis eingebrochen und haben drei hochwertige Geräte gestohlen. Wie die Polizei Hamburg am Donnerstag mitteilte, passierte die Tat in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 11. Juni, 18.30 Uhr und Mittwoch, 12. Juni, 8.15 Uhr in der Praxis an der Schenkendorfstraße. Die Polizei bittet Zeugen, die den Einbrauch beobachtet haben, sich zu melden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die Verantwortlichen der Heilpraxis die Räume am Dienstagabend verlassen. Am Mittwochmorgen stellten sie den Einbruch fest. Der oder die Täter hatten ein Fenster der Praxis im Hochparterre aufgebrochen und offenbar zielgerichtet drei hochwertige Bioresonanzgeräte entwendet.

Die Geschädigten informierten daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte des zuständigen Polizeikommissariats nahmen die Strafanzeige aufnahmen.Das für die Hamburg-Nord zuständige Einbruchsdezernat) hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise auf den/die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle zu wenden.

