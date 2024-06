Themen: Neuer Wehrdienst +++ Selenskyjs Rede im Bundestag +++ In AfD-Hochburgen haben Zuwanderer Angst vor Angriffen

Wehrdienst schadet niemandem

13. Juni: „Neuer Wehrdienst: Pistorius will alle jungen Männer und Frauen erfassen. Sämtliche 18-Jährige erhalten einen Musterungsfragebogen. Eine Wehrpflicht soll es aber nicht geben“

Früher galt der Grundsatz: „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst“. Heute ist es andersherum. Ganz ehrlich, der Dienst hat niemandem geschadet, nur den Zusammenhalt gestärkt, was heute wirklich wichtig wäre. Außerdem, in Anbetracht der extremen russischen Gewalt, muss man froh sein, dass die Ukraine, Polen und das Baltikum ihre Länder und demokratischen Werte verteidigen wollen. Putins Nato-Narrativ vom Angriff ist vollkommen falsch, denn die kleinen Länder, inklusive Deutschland, sind nur gemeinsam in der Nato sicher vor Putins brutaler Armee. Leider haben Putin und seine Ex-KGB-Freunde noch nie eine Vereinbarung respektiert, Nachbarn gerne mal angegriffen bzw. brutal unterdrückt und Kritiker im Land eliminiert. Empathie existiert in Moskau nicht mehr. Ja, Deutschland braucht dringend den Willen zur Verteidigung, denn falls Trump Präsident wird, können wir uns nicht mehr blind auf den Schutz durch die amerikanischen Streitkräfte verlassen.

Bernd Otto

Junge Mütter leisten genug

13. Juni: „Masala: ,Auch Frauen müssten zur Bundeswehr‘. Militärexperte findet klare Worte zu den Vorschlägen von Minister Pistorius“

Carlo Masala plädiert für eine Grundgesetzänderung, die Frauen verpflichten soll, Wehrdienst zu leisten. Ich teile diese Meinung überhaupt nicht. Die Väter (und Mütter) des Grundgesetzes haben sich ja etwas dabei gedacht, dies auszuschließen. Die meisten jungen Frauen und Mädchen wünschen sich auch heute noch Kinder, zum Glück muss man sagen. Muttersein hat – und das ist überhaupt nicht altmodisch – eine ganze Reihe von „Nebenwirkungen“. Zum einen sind es Folgen für die Gesundheit durch eine oder mehrere Schwangerschaften, laut einer amerikanischen Studie kostet jede Geburt bis zu zwei Jahre Lebenserwartung. Zum anderen erleben die Frauen auch heute immer noch eine Doppelbelastung, um Beruf und Familie zu vereinbaren. Nicht selten mit Karriereknick. Also: Freiwilligkeit ja! Jede Frau, die den Wehrdienst ableisten möchte, gern. Aber bitte keine Verpflichtung. Die jungen Mütter leisten schon genug für unsere Gesellschaft!

Sylvia Rossow-Czysewski, Westerrönfeld

Selenskyj irrt gewaltig

12. Juni: „,Es gibt keine Mauern, die nicht fallen.‘“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschwört den Bundestag: Heute scheine es vielen, als sei kein Ende des Krieges in Sicht. Doch das Niederreißen der Berliner Mauer 1989 habe gezeigt: Es komme auf den Willen der Menschen an“

Herr Selenskyj irrt gewaltig, wenn er den Berliner Mauerfall 1989 nur dem Willen der Menschen zuschreibt. Es war der Russe Gorbatschow, der keine Panzer auffahren ließ und damit unsere Wiedervereinigung zusammen mit Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher erst möglich gemacht hat. Die Aufstände 1953 in der DDR und 1956 in Ungarn wurden noch blutig niedergeschlagen. Dass die neue Partei BSW nicht, wie viele andere, Herrn Selenskyj hofiert, ist für mich Charakterstärke. Die Ukraine wurde schon seit acht bis zehn Jahren aus guten Gründen nicht in die EU und Nato aufgenommen. Sind auch die Frechheiten und Forderungen des Herrn Melnyk so schnell vergessen? Krieg ist niemals eine Lösung, es gibt nur Leid, Tod und Zerstörung.

Antje Netz

Zu keinen Gesprächen bereit

13. Juni: Leserbrief: „Putin fühlt sich bedroht“ und 12. Juni: Leitartikel: „Erbärmliches Verhalten. Die BSW-Gruppe boykottiert Selenskyjs Rede im Bundestag – ein Eklat“

Der Leserbrief scheint ein Auszug aus dem Parteiprogramm der BSW und AfD zu sein. Die in diesem Beitrag vorgetragenen Ansichten sind so weit weg von der Realität wie die Erde vom Mars. Hier spricht ein „Putinversteher“, der das Narrativ einer Bedrohung durch die Nato und dem Westen eins zu eins übernommen hat. Wenn die Nato und der Westen wirklich die Absicht gehabt hätten, Russland zu überfallen, wäre es doch jetzt, wo Russland den Krieg gegen die Ukraine seit zwei Jahren führt, die beste Gelegenheit gewesen. Was macht der Westen stattdessen? Er bemüht sich um Frieden und Gespräche mit Russland. Was macht Putin? Er ist nicht interessiert oder erklärt sich nur zu seinen Bedingungen einverstanden. Die neu hinzugekommenen Nato-Länder nach 1989 haben den Weg in die Nato gefunden und nicht umgekehrt. Putin hat doch durch den Überfall auf die Ukraine, Länder wie Finnland und Schweden in die Nato getrieben. Die „Russlandversteher“ von BSW und AfD sollten nach Moskau fahren und mit Putin ausloten, wie der Krieg beendet werden kann. Das Ergebnis steht vorher schon fest. Bevor die russischen Raketen das Volk der Ukraine nicht total vernichtet haben, bewegt sich nichts. Und das muss der Westen mit allen Mitteln, auch mit Waffen, verhindern.

Thomas Fetzberger

Kriegstreiber Putin

Da wird im Ernst behauptet, die Nato würde Russland bedrohen, weil sie angebliche Zusagen nicht eingehalten habe. Die Zusagen, auf die immer wieder verwiesen wird, galten gegenüber der ehemaligen UDSSR. Diese ist 1991 zerfallen, und der ehemalige russische Präsident Boris Jelzin hat die Selbstständigkeit der ehemaligen Sowjetrepubliken offiziell anerkannt. Dass viele Staaten Osteuropas später den Antrag stellten, in die Nato aufgenommen zu werden, ist deren gutes Recht! Es gilt das freie Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dies sollte für jeden Demokraten selbstverständlich sein. Es sind Kriegstreiber wie Putin, die dies nicht akzeptieren wollen und Tag für Tag Verbrechen an der Zivilbevölkerung in der Ukraine begehen. Und dabei sind sich alle Militärexperten einig, dass es nicht bei der Ukraine bleiben wird, sondern Putin sich längst auf einen großen Krieg vorbereitet. Alles spricht dafür. Diese „Bagatellisierung“, das ist der eigentliche Skandal!

Lukas Störmer

Hamburger nicht willkommen

12. Juni: „,Wir rechnen mit Angriffen.‘“ In den AfD-Hochburgen geht unter Zuwanderern die Angst um – zum Beispiel in Löbau, Sachsen“

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man nicht mal anders aussehen muss, um in den fremdenfeindlichen Hochburgen des Ostens Gewalt zu erfahren. Uns haben sie auf einer Urlaubsreise durch Sachsen in Bautzen nachts an allen vier Rädern die Radmuttern gelockert. Und zwar auf maximal perfide und gefährliche Weise: Nur so weit, dass es nicht sofort, sondern erst in voller Fahrt nach einigen Kilometern aufgefallen ist und die Räder verkanteten. Einziger erklärbarer Ansatzpunkt für den fragwürdigen Akt dieser speziellen Willkommenskultur: das Hamburger Kennzeichen. Und genau das wurde uns später auch von einem Freund bestätigt, der in ein kleines Dorf in Brandenburg gezogen war. Ein Auto könne man dort außerhalb des eingefriedeten Grundstücks nicht übernachten lassen, wenn man ein westliches oder Berliner Kennzeichen hat. Der Freund ist nach zwei Jahren aus der beklemmenden Atmosphäre weggezogen. Kurzer, knapper Grund: „Alles Nazis hier.“ Man darf nicht vergessen, dass auch im Osten die Mehrheit immer noch demokratisch und anständig ist und denkt. Aber die Anzeichen werden deutlicher, dass sich die anderen mit Gewalt ihren Weg bahnen.

Tim van Goos

Trauerspiel auf der Autobahn

10. Juni: „Schwierige Lage – aber befürchtetes Chaos blieb aus“

Ich finde schon, dass es ein Chaos war, was sich am Sonntag auf der A1 abgespielt hatte. Ich war zum Frühstück eingeladen und konnte auf der Hinfahrt von Richtung Sittensen nach Oststeinbek gegen zehn Uhr die normalen 40 Minuten fahren. Auf der Rückfahrt gegen 14 Uhr waren es leider 2,5 Stunden, die ich auf der Autobahn verbringen musste. Auf der Gegenfahrbahn das gleiche Trauerspiel. Eigentlich dachte ich immer, dass da fähige Leute das Sagen haben, aber da habe ich mich wohl geirrt.

Danica Hubrich

