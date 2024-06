Hamburg (dpa/lno). Mehrere Krankenwagen stehen am Mittag vor einer Schule in Mümmelmannsberg. Grund dafür ist wohl Reizgas. Zehn Menschen sollen betroffen sein.

Weil an einer Schule Reizgas versprüht worden sein soll, hat es am Donnerstagmittag in Hamburg-Mümmelmannsberg einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Von dem Vorfall seien etwa zehn Menschen betroffen, sagte ein Feuerwehrsprecher dazu. Wie viele davon verletzt wurden, konnte er zunächst nicht sagen. Vor der Schule standen am Mittag mehrere Streifenwagen und mindestens fünf Rettungswagen. Details lagen zunächst nicht vor.

