Lübeck (dpa/lno). Bei der Gesundheitsministerkonferenz ging es etwa um die Krankenhausreform. Zum Ende des Treffens wollen die Ministerinnen und Minister die Ergebnisse vorstellen.

Das zweitägige Treffen der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder endet am Donnerstag. Zum Abschluss wird über die Ergebnisse informiert (12.45 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte. Voranginge Themen waren bei dem Treffen etwa die Krankenhausreform, dessen Entwurf Mitte Mai im Bundeskabinett verabschiedet wurde, die ambulante Versorgung oder die Verfügbarkeit von Arzneimitteln.

Ein Sprecher des Kieler Ministeriums erklärte, dass die Konferenz von einem konstruktiven Austausch zwischen den Ministerinnen und Minister geprägt gewesen sei. Allerdings gab es im Rahmen der Konferenz auch Demonstrationen in Lübeck.

So protestierten nach Angaben der Polizei am Mittwoch 250 Menschen in Lübeck unter dem Motto „Gesundheit auf Kurs bringen“. Verdi hatte im Vorfeld angekündigt, die Konferenz „kritisch“ zu begleiten. Statt um die bestmögliche Versorgung gehe es um Profitmaximierung, hieß es von der Gewerkschaft.

