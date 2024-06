Hattstedtermarsch (dpa/lno). Eigentlich sollten die Suffolk-Texel-Schafe am Binnendeich Beltringharder Koog grasen. Als der Besitzer seinen Kontrollgang machte, stellte er fest: Die Tiere waren verschwunden - insgesamt 87.

Unbekannte haben am Binnendeich Beltringharder Koog (Kreis Nordfriesland) 87 Schafe von einer Weide gestohlen. Der Besitzer der Tiere habe am vergangenen Freitagnachmittag bei seiner täglichen Kontrolle festgestellt, dass die Schafe nicht mehr auf dem Deich seien, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Da Gatter und Zäune intakt gewesen seien, werde von einem Diebstahl ausgegangen. Bei den Schafen handelt es sich den Angaben zufolge um drei- bis vierjährige Suffolk-Texel-Schafe, die auf der rechten Körperseite mit blauen und grünen Nummern versehen sind. Die Polizei geht davon aus, dass für den zeitintensiven Transport mehrere Fahrzeuge verwendet worden sein müssen und sucht nun Zeugen.

