Hamburg (dpa/lno). Ein 38-Jähriger gerät an der Hamburger Weidenallee in Streit und wird verletzt. Mit einer Stichwunde kommt er ins Krankenhaus. Doch was sind die Hintergründe?

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Männern in Hamburg hat ein 38-Jähriger eine Stichwunde erlitten. Er sei bei der Tat am Dienstagabend aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch zu entsprechenden Medienberichten. Zeugen hätten die Polizei informiert. Der Mann sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehe man davon aus, dass er mit einem Messer am Oberkörper verletzt wurde. Die Hintergründe der Tat an der Weidenallee nahe dem Schanzenviertel waren zunächst unklar.

