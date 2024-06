Themen: BSW-Gruppe boykottiert Selenskyjs Rede +++ Zahl der Millionäre steigt +++ Mehr Geld für Bezirkspolitiker?

Putin fühlt sich bedroht

12. Juni: Leitartikel: „Erbärmliches Verhalten. Die BSW-Gruppe boykottiert Selenskyjs Rede im Bundestag – ein Eklat“

Den Leitartikel finde ich nicht gut – um es ganz bescheiden auszudrücken. Die Deutschen haben von der Ampelpolitik die Nase voll: Übertriebene Umwelt-, falsche Flüchtlings- und verkehrte Ukrainepolitik treiben die Bürger in die Arme der Populisten. Behaupten die Medien – aber das ist falsch. Die Politik der Ampel bedroht vor allem den Wohlstand der Menschen, die allmählich mitbekommen, in welche Kanäle unsere Steuergelder fließen und damit dem Allgemeinwohl entzogen werden. So einfach ist das. Und Sahra Wagenknecht hat das ebenso erkannt wie die AfD und benennt die Ursachen ganz deutlich: Der Westen hat sich nicht an die Vereinbarungen 1989 gehalten, keine Osterweiterung der Nato zu machen – Putin fühlt sich verständlicherweise bedroht. Putin hat die russische Krim zurückgeholt und erhebt auf einige Landstriche im Südosten der Ukraine seinen Anspruch. Das BSW fordert Friedensgespräche mit dem Ziel, dass die Ukraine auf gewisse Gebiete verzichtet, aber dazu ist Selenskyj keinen Millimeter bereit. Zwischen EU und Russland könnte es einen neutralen Korridor geben, mit der Ukraine, Moldawien und anderen früheren Ländern der UdSSR – was ist daran verkehrt? Frieden heißt auch: keine Milliarden mehr für Waffen, Öl und Gas könnten wieder fließen und die deutsche Industrie wieder konkurrenzlos produzieren, die Bürger würden von hohen Energiekosten entlastet, das unsägliche Leid für die Ukrainer hätte ein Ende. Präsident Wolodymyr Selenskyj will keine Kompromisse: Das ist der eigentliche Skandal, und Europa lässt sich instrumentalisieren.

Dietmar Johnen-Kluge

Hautfarbe ist irrelevant

11. Juni: „Hamburger Lehrerin zieht ins Europaparlament. Bis vor Kurzem unterrichtete Nela Riehl Deutsch, jetzt will sie Europas erste Außenministerin werden“

Ich glaube nicht, dass die Erwähnung der Hautfarbe der zukünftigen Abgeordneten relevant ist, da wir uns mittlerweile im Jahr 2024 befinden. Allein Ewiggestrige werden sich darüber empören, diesen Leuten muss man aber keine Bühne bieten, daher: Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Parlament und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.

Jens-Uwe Dierk

Mehrkosten? Sei’s drum

8./9. Juni: „Erster Investor wirft Hut in den Ring. Hamburger Dieter Becken schmiedet Konsortium und will für den Elbtower bieten“

Herzlichen Glückwunsch Herrn Becken zu dem Vorstoß, den Elbtower bauen zu wollen. Ja, es ist richtig, der Elbtower soll der krönende Abschluss der HafenCity werden. Er soll als Gegenstück zur weltberühmten Elbphilharmonie entstehen. Wer ein wenig in die Historie der Elbphilharmonie eintaucht, wird erstaunt sein, wie viele Parallelen es zwischen den beiden Projekten gibt. Auch Herr Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal-Iduna-Gruppe, hat recht, wenn er sagt, dass der Elbtower ein Anziehungspunkt für Touristen wird – ähnlich wie bei der Elbphilharmonie. Wie schon bei der Elbphilharmonie werden die ursprünglich geplanten Kosten bei Weitem nicht ausreichen, auch der ursprüngliche Fertigstellungstermin von 2025 und auch 2028 wird nicht zu halten sein. Sei’s drum. Es ist nicht wichtig, wann er fertig sein wird, sondern dass er gebaut wird.

Nikolaus Kraus

Das Gremium ist teuer genug

7. Juni: „Viel mehr Geld für Bezirkspolitiker? Bisher sind Zahlungen an die der Bürgerschaft gekoppelt. Das wäre eine saftige Erhöhung“

Vermutlich würde ich mich auch nicht wehren, wenn man mir anböte, meine auskömmlichen Altersbezüge zu verdoppeln. Aus meiner Sicht als Steuerzahler sieht das allerdings anders aus. Jedes Mitglied der Bezirksversammlung erhält für eine Sitzung in der Versammlung selbst, einem Ausschuss oder in der Fraktion 40 Euro. Etwaiger Verdienstausfall wird aus der Staatskasse ersetzt. Für jedes betreuungsbedürftige Kind werden pro Sitzung 25 Euro für dessen Betreuung erstattet. Jeder Abgeordnete erhält eine Monatskarte für den Nahverkehr und zu Beginn einer Wahlperiode 1200 Euro als „IT-Pauschale“. Jede Fraktion wird monatlich mit einem Grundbetrag von 2800 Euro zuzüglich 550 Euro für jedes Mitglied unterstützt. Den „Aufwand“, der daneben entsteht und dessen Entschädigung jetzt deutlich erhöht werden soll, kann man mit der Lupe suchen, zumal die sicherlich stärker geforderten Funktionsträger in der Versammlung und den Fraktionen die doppelte bzw. dreifache Entschädigung bekommen. In der Summe kommt so schon jetzt eine kleine Bezirksversammlung auf Kosten von einer runden Million Euro jährlich. Für einen Verwaltungsausschuss, der weniger Befugnisse und damit auch weniger Verantwortung hat als jeder Gemeinderat in einer Umlandgemeinde, ist das teuer genug. Ich meine auch nicht, dass es dem Gremium guttäte, wenn schon auf der kommunalen Ebene der voll alimentierte Berufspolitiker Einzug hielte. Letztlich sollten sich die Abgeordneten, die für die Erhöhung kämpfen, klarmachen, dass ihre Aufwandsentschädigung gegenwärtig bereits, ohne die eingangs aufgezählten „Extras“, den Regelsatz übersteigt, mit dem ein Bürgergeldempfänger seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Auch diesbezüglich sollten wir auf die Proportionen achten.

Peter Moller

Schande für unser reiches Land

7. Juni: „Bundesweit steigt die Zahl der Millionäre. Rund 1,6 Millionen Deutsche zählen schon zu dem erlauchten Kreis – und es werden immer mehr Vermögende“

Ich finde es entsetzlich und nicht hinnehmbar, dass die Schere zwischen Reich und Arm in Deutschland und in der Welt wächst und wächst. Der tiefe Graben zwischen einer in Saus und Braus lebenden elitären Schicht und den am Existenzminimum lebenden Menschen ist eine unglaubliche Schande für unser reiches Land.

Edzard Müller

Keinen Anspruch auf Chefarzt

30. Mai: „Mehr Luxus im Krankenhaus. Eine Zusatzversicherung kann Kassenpatienten bessere Leistungen in der Klinik ermöglichen und dabei sogar Geld sparen“

Meine Erfahrungen sind leider völlig andere. Meine Frau und ich haben seit über 50 Jahren eine Zusatzversicherung für die Chefarztbehandlung und für Einbett- und Zweibettzimmer – wobei Zweibettzimmer heute fast schon Standard sind, aber vom Krankenhaus für den Privatversicherten mit Aufpreis berechnet werden. Ich musste diese Zusatzversicherung seit gut 15 Jahren krankheitsbedingt schon häufiger in Anspruch nehmen und dabei habe ich erfahren, dass die freie Arztwahl, d. h. Chefarzt, nie geklappt hat. Man muss gleich unterschreiben, dass für den Fall, dass der Chef verhindert ist, ein anderer, in der Regel dann der Oberarzt, die Behandlung durchführt. In allen meinen Klinikaufenthalten habe ich nur zweimal erlebt, dass auch der Chef die Behandlung durchgeführt hat. Die Chefs haben sich nicht einmal blicken lassen. Die saftigen Rechnungen kamen aber von den Chefärzten. Zu den Zimmeraufpreisen kann ich sagen, dass, auch mit zwei Ausnahmen, nie ein solches zur Verfügung stand. Solche Zimmer sind knapp und werden für Personen benötigt, die isoliert liegen müssen. Also bleibt nur das Zweibettzimmer, das für den Kassenpatienten kostenfrei ist, aber für den Zusatzversicherten nicht. Ich werde jetzt im Alter, mit hohem Krankheitsrisiko, diese Versicherung sicher nicht mehr kündigen, aber im Grunde genommen ist diese Situation für die Ärzte und für die Krankenhäuser doch beschämend bzw. zahlt man einen hohen Kassenbeitrag für nichts und wieder nichts.

Dieter Schrage

