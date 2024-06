Hamburg (dpa/lno). Zwischen Hafenkränen, Elbe und großen Schiffen ging es beim Musikfestival Elbjazz musikalisch zu. Rund 50 Konzerte lockten zahlreiche Musikfans an.

Etwa 22 500 Menschen haben Freitag und Samstag auf der 12. Ausgabe des Musikfestivals Elbjazz Künstlerinnen und Künstler auf verschiedenen Bühnen erlebt. Elbjazz sei immer besonders - auf, vor und hinter den Bühnen, sagte Festivalleiter Alex Schulz am Sonntag. „Aber gerade das diesjährige Festival war für uns die vielleicht spannendste Ausgabe bislang.“

So sei man dem Ziel, die Veranstaltung als Crossover-Festival zu etablieren und seine Attraktivität für ein noch größeres und auch jüngeres Publikum zu erhöhen, ein großes Stück nähergekommen. Zudem bleibe der Anspruch bestehen, bekannten Jazz-Stars und Newcomerinnen und Newcomern eine Plattform zu geben.

Die Besucherzahl und die großartige Stimmung zeigten, „dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Schulz. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher war nach Veranstalterangaben größer als bei den beiden vorangegangenen Ausgaben - obwohl Temperaturen und Wetter nicht so gut waren.

Rund 50 Konzerte waren bis zum Samstag im Hamburger Hafen geplant. Spielorte waren unter andrem auf dem Werftgelände von Blohm+Voss, die Elbphilharmonie und die St. Katharinenkirche.

Das Musikfestival Elbjazz gilt als eines der populärsten Jazz-Festivals in Europa. Neben den Konzerten gab es an den beiden Tagen auch einen Instrumenten-Workshop für Familien, eine Technik-Tour sowie einen Saxofon-Workshop. Am Sonntag nach dem Festival wurde zudem der Jazz-Gottesdienst in der Hauptkirche St. Katharinen veranstaltet.

Die 13. Ausgabe des Festivals ist für den 6. und 7. Juni 2025 geplant. Der Vorverkauf dafür ist ab sofort freigeschaltet.

