Hamburg (dpa/lno). Bundesweit werden die deutschen Abgeordneten für das Europaparlament neu gewählt. Die Hamburgerinnen und Hamburger können zudem entscheiden, von wem sie künftig in den Bezirken vertreten werden.

Mehr als 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger sind am Sonntag (ab 8.00 Uhr) aufgerufen, das Europaparlament und die sieben Bezirksversammlungen der Stadt neu zu wählen. Bei der Europawahl stehen 34 Parteien auf dem Wahlzettel. Für die Bezirksversammlungswahlen liegen in den 54 Wahlkreisen der Stadt insgesamt 61 verschiedene Stimmzettel bereit. Die mehr als 1200 Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Während das vorläufige amtliche Ergebnis der Europawahl schon am späten Abend verkündet werden soll, beginnt die Auszählung der Bezirksversammlungswahlen erst am Montagmorgen.

Etwa ein Drittel der Stimmberechtigten dürfte bereits abgestimmt haben. Bis Freitagabend wurden nach Angaben des Landeswahlleiters für beide Wahlen bereits jeweils über 377.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben. Im Vergleich zum letzten Urnengang 2019 ist das ein Zuwachs um jeweils mehr als fünf Prozentpunkte.

Bei der Europawahl 2019 lagt die Wahlbeteiligung in Hamburg bei 61,9 Prozent. An den Bezirksversammlungswahlen nahmen 58 Prozent der Stimmberechtigten teil.

© dpa-infocom, dpa:240608-99-322944/3 (dpa)